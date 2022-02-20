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    Antalya'da hava sıcaklığı artınca vatandaşlar denize girmeye başladı

    Antalya’da hafta sonu hava sıcaklığı 19 dereceye kadar çıkarken, güneşi gören turistler ve vatandaşlar sahillere akın etti. Bol bol güneşlenen vatandaşlar, kar manzarası eşliğinde denize girdi.
    • İHA
    • 20.02.2022 - 14:26
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    Antalya'da hava sıcaklığı artınca vatandaşlar denize girmeye başladı

    Turizm kenti Antalya yaz mevsimini erken yaşıyor.

    Kentte hava sıcaklığı 19 derece, nem oranı yüzde 55 ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı ise 17 derece olarak kayıtlara geçti.

    ANTALYALI KONYAALTI'NA KOŞTU

    Hafta sonu güzel havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar ve turistler, kar kaplı Beydağları'nı gören berrak deniziyle ünlü Konyaaltı Sahili’ne akın etti.

    Aileleriyle birlikte sahile gelenler, piknik yapıp bol bol güneşlendi. Bazı vatandaşlar Akdeniz’in berrak sularında kulaç atarken, bazıları da temiz havada spor yapmayı tercih etti.

    "YAZIN KEYFİNİ ÇIKARTIYORUZ"

    Deniz keyfi yapan Sedat Bayram, “Hem kışı hem yazı, ikisini bir arada geçirebiliyoruz. Kar istediğinizde Saklıkent, yüzmek isterseniz de deniz burada. Hava çok güzel, su da sıcak. Keyfimiz yerinde” dedi.

    Kayseri’den Antalya’ya gelen Vedat Bayram da dört mevsimi bir arada yaşadığını belirterek, “Resim çekindim kıştı, bu tarafa geçtik yaz. Şu anda yazın keyfini çıkartıyoruz. Hava güzel, su sıcak, keyfimiz yerinde" diye konuştu.

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