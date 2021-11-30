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    Antalya'da hava sıcaklığı, mevsim normalinin altına iniyor

    Meteoroloji'nin kuvvetli rüzgara karşı uyarı yaptığı Antalya'da hava sıcaklığı yarından itibaren 5-6 derece düşüyor.
    • DHA
    • 30.11.2021 - 16:29
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 16:54
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    Antalya'da hava sıcaklığı, mevsim normalinin altına iniyor

    Geçen hafta sonu şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yapılan Antalya'da hava sıcaklığının yarından itibaren düşmesi bekleniyor.

    Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bugün lodosla birlikte 24 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığı 5-6 derece düşecek.

    HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR

    Hava sıcaklığının yarın 17, perşembe günü 18 dereceye düşerek mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

    Hava sıcaklığının gece saatlerinde ise 10 dereceye kadar düşeceği kaydedildi.

    CUMADAN İTİBAREN YAĞIŞLI

    Kentte cuma günü sağanak, cumartesi günü gök gürültülü sağanak, pazar günü ise sağanak beklendiği belirtildi.

    Antalya da hava sıcaklığı, mevsim normalinin altına iniyor #1

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