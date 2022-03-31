Antalya'da hayatını kaybeden Mahra'nın öğretmeni konuştu

Köpekten kaçarken yola çıkan ve kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp, yaşam mücadelesini kaybeden Mahra’nın öğretmeni Erdal Özdemir "Mahra, alışkanlığı ve kişiliğiyle dört dörtlük bir öğrenciydi" dedi.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi’nde 5 Mart Cumartesi günü bahçeye inmek için evden dışarı çıkan 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, boş bir araziye geldiğinde başıboş köpeklerin kendini kovaladığını görünce yola fırladı.

O esnada İrfan Yayla’nın kullandığı kamyonun tekerleği, Mahra’nın sağ bacağının üstünden geçti. Olayı fark eden kamyon şoförü araçtan indi ve yaralanan küçük kızın yanına gitti.

Çevredekilerin yardımıyla sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralı küçük kız ambulansla Antalya’ya sevk edildi.

KÜÇÜK MAHRA YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Hastaneye sevkinden kısa bir süre sonra bacağı kesilen ve 23 gün yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Mahra, Pazartesi günü doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Doktorların Mahra’yı kurtarmak için 45 dakika kalp masajı yaptığı da öğrenildi. Küçük kız, Belek Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmişti. Anne, baba ve erkek kardeşinin ise son kez tabutu öpmesi tüm Türkiye’yi gözyaşına boğmuştu.

ÜZÜNTÜ YAŞAYAN ARKADAŞLARI DA OKULA GELMEDİ

Mahra, Belek Mahallesi'nde bulunan Belek Limak İlk-Ortaokulu’nda 4-B sınıfı öğrencisiydi. Mahra’nın ölümün ardından büyük üzüntü yaşayan arkadaşları ise önceki gün kendi aralarında ailelerin de desteği ile karar alıp okula gitmeyerek, sıraları boş bıraktı.

Mahra'yı örnek bir öğrenci olarak tanımlayan öğretmen Erdal Özdemir, şu ifadeleri dile getirdi:

"DÖRT DÖRTLÜK BİR ÖĞRENCİYDİ"

"Mahra, 'Örnek öğrenci nasıl olur?' diye soru sorulsa kesinlikle gösterilecek bir öğrenciydi. Konuşmaları, hareketleri, çalışkanlığı ve kişiliği ile dört dörtlük bir öğrenciydi. Anne baba faktörü, aldığı eğitim ve aile terbiyesi kendi kişiliği o kadar bütünleşmişti ki benim her seferinde örnek öğrenci olarak göstereceğim öğrencilerin en başında geliyordu. Acı haberi alınca aileler kendi aralarında bir karar alarak çocukları okula göndermedi."