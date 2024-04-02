Antalya'da hayrattan su içmek istedi: Küçük çocuk mermerlerin altına kaldı Eğitim gördüğü okulda bulunan hayrattan su içmek isteyen küçük çocuk mermerlerin altına kalarak sol bacak kaval kemiğini kırdı. Küçük çocuğun annesi doktorların iç kanamadan şüphelendiklerini belirtti.

İHA

Antalya'da hayratın altına kalan küçük çocuk ağır yaralandı...

Kepez ilçesinde dün saat 16.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesindeki Şerife Tufan İlkokulu'nda okulun karşısında akrabalarının işyerinde bulunan Atiye - Hasan Çiçek çiftinin 7 yaşındaki çocukları Eymen, annesine eğitim gördüğü okulun bahçesindeki hayrattan su içmek istediğini söyledi.

Arkadaşlarıyla birlikte okul bahçesine giren Eymen, çeşmeden su içtikten sonra hayratın üzerine çıktı.

Mermerlerin altında kaldı

Bu sırada üst kısımdaki mermer blok bir anda çöktü. Diğer çocuklar kaçarak olayı yara almadan atlatırken, minik Eymen yaklaşık 1,5 metre yükseklikten düşüp, mermer ve beton parçaların altında kaldı.

Diğer çocukların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen anne Atiye Çiçek, çocuğunu kanlar içerisinde görünce büyük bir şok yaşadı.

Kemikleri kırıldı

Sol bacak kaval kemiği kırılan, kafa ve vücudunun çeşitli noktalarında kesiler oluşan küçük Eymen, Kepez Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

"İç kanamadan şüpheleniyorlar"

Olayın halen şokunu atlatamayan anne Atiye Çiçek, şunları söyledi:

“Okul normalde kapalı ama her zaman kapıları açık. Su içmek ve bisiklet sürmek için okula gitmek istemişti. Ben de izin verdim. Fayanslar kırılmış, devrilmiş çocuğumun üzerine. Çocuğumun ayağı kırık, iç kanamadan şüpheleniyorlar. Kulağının arkasında 15 dikiş var. Ölümle burun buruna gelmiş. Ameliyata girecek. Daha 7 yaşında, bünyesi nasıl kaldıracak."

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)