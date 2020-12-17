Antalya’da hemşirelere ceza veren başhekim görevden alındı

İki hemşireye 500 kez "Ben salağım, servisimden başka servise gittim" yazdırdığı iddia edilen başhekimin görevden alındığı belirtildi.

Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ayşegül Alkan, 13 Aralık günü servis kontrolleri sırasında, hemşireler Merve Şahiner Çalışkan ve Ayşe Yetkin'in yerlerinde olmadığını belirledi.

İddiaya göre Başhekim Alkan, diğer birim müdürlerinin de olduğu bir ortamda azarladığı hemşirelere, görev yerini terk ettikleri gerekçesiyle kağıda 500 kez, "Ben salağım, servisimden başka servise gittim" yazmalarını söyledi.

7 SAYFALIK METİN

Hemşireler Çalışkan ve Yetkin ise görev yerlerini terk etmediklerini öne sürerek, yazıyı yazmaya karşı çıkıp, resmi disiplin yönetmeliğinin uygulanmasını talep etti.

Başhekim Alkan'ın talebi kabul etmemesi üzerine 2 hemşire, 7 A4 kağıdına 500 kez "Ben salağım, servisimden başka servise gittim" yazdı.

Altına da "Başhekimin ısrarı ile kaleme alınmıştır" notunu düştü.

İKİ SORUŞTURMA BİRDEN

Daha sonra hemşireler Merve Şahiner Çalışkan ve Ayşe Yetkin, mobbinge uğradıklarını belirterek, Başhekim Dr. Ayşegül Alkan hakkında İl Sağlık Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.

Sağlık Müdürlüğü iddialar üzerine geniş kapsamlı inceleme başlatırken, Sağlık Bakanlığı da duruma el koydu.

GÖREVDEN ALINDI

Başhekim Dr. Ayşegül Alkan hakkında hem bakanlık hem de İl Sağlık Müdürlüğü'nce soruşturma açıldı.

Edinilen son bilgilere göre, Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ayşegül Alkan, görevinden alındı.