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    Antalya'da HES kodlu fener alayı

    Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde fener alayı düzenlendi. Koronavirüs ve güvenlik tedbirlerinin oldukça yüksek olduğu fener alayına vatandaşlar HES koduyla alındı.
    • İHA
    • 30.08.2021 - 21:32
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 21:44
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    Antalya'da HES kodlu fener alayı

    30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü, tüm yurtta olduğu gibi Antalya’da da coşkuyla kutlanmaya devam ediyor.

    Gündüz saatlerinde başlayan programlar, akşam saat 19.00’da fener alayıyla devam etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayı, saat 19.00’da Konyaaltı Varyartı’ndan başladı.

    ALAYA, VATANDAŞLAR HES KODU SORGULANARAK ALINDI

    Pandemi ve güvenlik tedbirlerinin sıkı tutulduğu fener alayına katılan vatandaşlar HES kodu sorgulanarak alındı. Yaklaşık bine yakın vatandaş, ellerinde bayrak ve meşalelerle yürüyüşe katıldı.

    Antalya'da HES kodlu fener alayı VİDEO

    Antalya da HES kodlu fener alayı #1

    DEV TÜRK BAYRAKLARINI TAŞIDILAR

    Varyantlar kısmında açılan dev Türk bayraklarını taşıyan vatandaşların oluşturduğu görüntü adeta görsel şölen sundu. Yerleşik yabancıların da destek verdiği alaya, bazı vatandaşlar da balkonlardan destek verdi. Alay, drone ile de havadan görüntülendi.

    Yürüyüş konserin düzenleneceği Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi.


    Antalya da HES kodlu fener alayı #2

    Antalya da HES kodlu fener alayı #3

    Antalya da HES kodlu fener alayı #4

    Antalya da HES kodlu fener alayı #5

    Antalya da HES kodlu fener alayı #6

    Antalya da HES kodlu fener alayı #7

    Antalya da HES kodlu fener alayı #8

    Antalya da HES kodlu fener alayı #9

    Antalya da HES kodlu fener alayı #10

    Antalya da HES kodlu fener alayı #11

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