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- Antalya'da HES kodlu fener alayı
Antalya'da HES kodlu fener alayı
- İHA
- 30.08.2021 - 21:32
- Güncelleme : 30.08.2021 - 21:44
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü, tüm yurtta olduğu gibi Antalya’da da coşkuyla kutlanmaya devam ediyor.
Gündüz saatlerinde başlayan programlar, akşam saat 19.00’da fener alayıyla devam etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayı, saat 19.00’da Konyaaltı Varyartı’ndan başladı.
ALAYA, VATANDAŞLAR HES KODU SORGULANARAK ALINDI
Pandemi ve güvenlik tedbirlerinin sıkı tutulduğu fener alayına katılan vatandaşlar HES kodu sorgulanarak alındı. Yaklaşık bine yakın vatandaş, ellerinde bayrak ve meşalelerle yürüyüşe katıldı.
Antalya'da HES kodlu fener alayı VİDEO
DEV TÜRK BAYRAKLARINI TAŞIDILAR
Varyantlar kısmında açılan dev Türk bayraklarını taşıyan vatandaşların oluşturduğu görüntü adeta görsel şölen sundu. Yerleşik yabancıların da destek verdiği alaya, bazı vatandaşlar da balkonlardan destek verdi. Alay, drone ile de havadan görüntülendi.
Yürüyüş konserin düzenleneceği Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi.