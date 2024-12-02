Antalya'da heykel tartışması: MHP'nin yaptırdığı heykeli CHP'li belediye yönetimi kaldırdı

DHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde 28 Ağustos 2023'te Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel Atatürk silüeti ve Atatürk'ün 1936 yılında Kahramanmaraş Kalesi'ne yaptırdığı 'Bayrak Tutan Bozkurt Heykeli', dönemin Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından ilçe girişindeki tepeye yerleştirildi.

Heykelin önceki gece yeni belediye yönetimi tarafından kaldırılmasının ardından MHP'li bir grup, gece saatlerinde alana yeni bir heykel yerleştirdi.

Konuya ilişkin MHP Alanya İlçe Başkanlığında bugün düzenlenen toplantıya, MHP Antalya İl Başkanı Onur Temel, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Ülkü Ocakları Antalya İl Başkanı Oğuzhan Dinçer ve çok sayıda partili katıldı.

MHP DİKTİ, CHP DEĞİŞTİRDİ

Toplantıda, heykelin yapımını gerçekleştiren dönemin Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de yer aldı.

Toplantının ardından partililer, Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na yürüdü.

Burada saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okunduktan sonra MHP Antalya İl Başkanı Onur Temel açıklama yaptı.

"NEDEN RAHATSIZLIK DUYUYORLAR?"

Temel, bozkurt heykelinin kaldırılmasının Türk milletinin kutsal değerlerine ve tarihine yapılan saldırı olduğunu belirterek, "Alanya Belediye Başkanı, bundan neden rahatsızlık duymaktadır. Türk milletine, bayrağımıza, Türklüğümüze ve Atatürk'ün aziz hatırasına karşı bir rahatsızlığı mı vardır? Bu soruların cevabını bir an önce kendisinden bekliyoruz. Bu konuda tüm yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız" dedi.

Açıklamanın ardından partililer, heykelin bulunduğu Alanya'nın girişindeki Ulaş mevkisine gitti.

Burada açıklama yapan Ülkü Ocakları Antalya İl Başkanı Oğuzhan Dinçer de heykelin kaldırılmasına tepki gösterdi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Dinçer, bozkurt heykelinin Türk milletinin bağımsızlık ve direniş sembolü olduğunu vurguladı.

Öte yandan Alanya Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, kararın gerekçelerine vurgu yapıldı.

Açıklamada, heykelin kaldırılmasının Türk milletinin değerlerine bir karşıtlık taşımadığı, aksine Alanya'nın çok kültürlü ve hoşgörülü yapısını koruma hedefiyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, Alanya'nın her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan, huzur ve hoşgörü içinde bir arada yaşanan bir dünya kenti olduğu vurgulandı.

Bu çok kültürlü yapının belediye yönetiminin en önemli değerlerinden biri olduğuna dikkat çekilerek, alınan tüm kararlarda bu anlayışın rehber edinildiği belirtildi.

"ŞEHRİMİZİN EVRENSEL VE KAPSAYICI KİMLİĞİNE UYGUN DEĞİL"

Açıklamada, bayrak tutan bozkurt heykelinin kaldırılmasıyla ilgili eleştirilerin tarihi bağlamdan kopuk olduğu ve tartışmaların heykelin amacı ve algısıyla bağdaşmadığı ifade edildi.

Alanya'daki heykelin, bu tarihsel arka plandan yoksun olduğu ve yakın geçmişte belirli siyasi görüşlerle ilişkilendirilmiş bir figür olarak algılandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: