İHA

Antalya'nın Serik ilçesinde, kapı kilidini kırarak içeri giren hırsız, içinde para bulunan yaklaşık 100 kiloluk kasayı kaldırmaya çalıştı ancak başaramadı.

Bunun üzerine kasayı sürükleyerek dışarı çıkaran şahıs, bir süre sonra kasayı bir alışveriş arabasına koyarak uzaklaştı.

"BÜTÜN EMEKLERİMİZ, BİRİKİMİMİZ GİTTİ"

Sabah iş yerine gelen restoran sahibi Yerkegül Birinç, kapı kilidinin kırık olduğunu ve kasanın yerinde olmadığını fark ederek durumu polise bildirdiğini belirtirken şu cümleleri kullandı:

3 gün önce iş yerimize saat 05.15 sıralarında hırsız girdi. Olayı, sabah iş yerimize gelip kapı kilidinin kırılmış olduğunu görünce fark ettik. Kasaya baktığımızda yerinde olmadığını gördük. Kasa içinde 400 bin lira ve 600 Euro vardı. Belek'te 10 yıldır restoran işletiyoruz. Daha önce böyle bir olayla karşılaşmadık. Bu yüzden paramızı kasamızda bulunduruyorduk. Bütün emeklerimiz, birikimimiz gitti. Olay sonrası polise şikayette bulunduk. Yapılan inceleme sonrası henüz bir gelişme olmadı.

KİMLİK TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızın kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.