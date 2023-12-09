Antalya'da iki mevsim bir arada: Bir tarafta kar diğer tarafta deniz keyfi Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, Manavgat’ta sabah etkili olan yağmurun ardından bazı turistlerin sahilde güneşlenip denize girdiği gözlendi.

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İHA

Tüm yurdu karlı, soğuk ve yağışlı hava etkisi altına aldı.

Antalya’nın Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve batıdaki bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Dün öğleden sonra başlayan ve gece saatlerinde yaşanan kar yağışıyla Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçesini birbirine bağlayan 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye kadar ulaştı.

Kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların bu kara yolundan geçişine izin verilmiyor.

Konyaaltı ilçesi sınırlarındaki Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı ise 2 santimetreyi bulurken, Antalya kent merkezinden kış mevsimi boyunca izlenebilen Kar Çukuru ve Kuran Dağı zirvelerinde de kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Kar manzarası şehir merkezinden görülebiliyor

Turistik Saklıkent Kayak Merkezi'nin karla kaplı görüntüsü, şehir merkezinden görülebiliyor.

Manavgat'ta güneşli hava

Manavgat ilçesinde ise dün gece ve sabahın erken saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

Mevsime aldırış etmediler

Sağanak yağışın ardından güneşin kendisini göstermesiyle birlikte Manavgat Titreyengöl mevkiindeki otellerde tatil yapmakta olan turistler sahile akın edip güneşlendi.

Denize girip yüzdüler

Bazı turistlerin de denize girerek Aralık ayı ortasında deniz keyfi yaşadığı gözlendi.

"Antalya'yı çok seviyorum"

Rusya’dan Türkiye’ye tatile gelen Aleksandra Ladnaya yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Antalya’yı çok seviyorum. Çok güzel şehir. Ama benim için çok sıcak. Su biraz soğuk. 1 aydır tatilimi Antalya’da yapıyorum. Kemer’e, Kapadokya’ya ve Pamukkale’ye gittim geldim. 2 ay daha burada kalacağım.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)