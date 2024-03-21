AA
Antalya'da sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı.
Alanya Balıkçı Barınağı'nda demirli bir tur teknesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın başka bir tekneye sıçradı
Alevler kısa sürede hararetlenerek tüm tekneyi sararken yangın, yakında bulunan başka bir tekneye daha sıçradı.
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevler kontrol altına alındı
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, cayır cayır yanan teknelere müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
Kullanılamaz hale geldi
Çıkan yangında bir tekne tamamen yanarken, bir tekne de kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, yangının neden çıktığıyla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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