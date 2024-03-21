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Antalya'da iki tur teknesi cayır cayır yandı

Antalya'da iki tur teknesi cayır cayır yandı Henüz bilinmeyen bir nedenle tur teknesinde çıkan ve başka bir tekneye daha sıçrayan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek kontrol altına alınırken, teknelerden biri kullanılmaz hale geldi.