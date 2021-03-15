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    Antalya'da iki turist rayların arasına uzanıp fotoğraf çektirdi

    Nostaljik tramvay hattında fotoğraf çektirebilmek uğruna canlarını hiçe sayan turistlerin o anları kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 15.03.2021 - 13:56
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 14:25
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    Antalya'da iki turist rayların arasına uzanıp fotoğraf çektirdi

    Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, Antalya'nın tadını çıkardı.

    Muratpaşa ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi'nde ise ilginç görüntüler ortaya çıktı.

    TRAMVAY YOLUNA YATIP SELFİE YAPTILAR

    Turistler çevreden geçen bir vatandaştan fotoğraflarını çekmelerini isteyerek tramvay hattının ortasına oturdu, ardından tek tek tramvay yoluna oturarak poz vermeye başladı.

    Uzun süre devam eden fotoğraf ve selfie çekimi tramvayların kısıtlama süresince çalışmaması sebebiyle kazasız atlatıldı.

    Antalya'da iki turist rayların arasına uzanıp fotoğraf çektirdiler VİDEO

    Antalya da iki turist rayların arasına uzanıp fotoğraf çektirdi #1

    Antalya da iki turist rayların arasına uzanıp fotoğraf çektirdi #2

    Antalya da iki turist rayların arasına uzanıp fotoğraf çektirdi #3

    Antalya da iki turist rayların arasına uzanıp fotoğraf çektirdi #4

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