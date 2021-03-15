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- Antalya'da iki turist rayların arasına uzanıp fotoğraf çektirdi
Antalya'da iki turist rayların arasına uzanıp fotoğraf çektirdi
Nostaljik tramvay hattında fotoğraf çektirebilmek uğruna canlarını hiçe sayan turistlerin o anları kameraya yansıdı.
- İHA
- 15.03.2021 - 13:56
- Güncelleme : 15.03.2021 - 14:25
Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, Antalya'nın tadını çıkardı.
Muratpaşa ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi'nde ise ilginç görüntüler ortaya çıktı.
TRAMVAY YOLUNA YATIP SELFİE YAPTILAR
Turistler çevreden geçen bir vatandaştan fotoğraflarını çekmelerini isteyerek tramvay hattının ortasına oturdu, ardından tek tek tramvay yoluna oturarak poz vermeye başladı.
Uzun süre devam eden fotoğraf ve selfie çekimi tramvayların kısıtlama süresince çalışmaması sebebiyle kazasız atlatıldı.
Antalya'da iki turist rayların arasına uzanıp fotoğraf çektirdiler VİDEO