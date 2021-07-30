Antalya'da ikinci linç girişimi

Manavgat ilçesinde orman yangını devam ederken bölgedeki vatandaşlar, şüpheli kişilere ikinci linç girişiminde bulundu. Öfkeli kalabalığı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sakinleştirdi.

Yurdun dört bir yanında günlerdir orman yangınları devam ediyor.

Yangınlara karşı mücadelede bütün kurumlar seferber edilirken bir taraftan da bölgedeki vatandaşlara yardımlarda bulunularak ihtiyaçları karşılanıyor.

ŞÜPHELİLERİ JANDARMA KURTARDI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangın öfkeyi de berababerinde getirdi.

Sabah saatlerinde söndürme çalışmaları devam ederken, yangını çıkaranlar olduğu iddia edilen kişiler, mahalle sakinleri tarafından yakalanmış ve linç edilmek istenmişti.

Olay yerine intikal eden güvenlik güçleri, şüphelileri güçlükle kalabalığın elinden almıştı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU KALABALIĞI SAKİNLEŞTİRDİ

Jandarmanın öfkeli kalabalığın elinden kurtardığı şüpheliler bölgeden uzaklaştırılamadı.

Jandarmanın tüm çabalarına rağmen dağılmayan yöre halkını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yatıştırdı.

"DEVLET CEZAYI VERİR"

Kalabalık grubun arasına giren Çavuşoğlu, “Askerimiz polisimiz görevimizi yapsın. Soruşturmalar yapılsın. Çeşitli iddialar var. İddia üzerine ceza verilmez, ceza verilirse de devlet verir. dedi.

"ŞÜPHENİZ OLMASIN"

Yanan yerlerin asla imara açılmayacağını belirten Çavuşoğlu, "Haklı iken haksız duruma düşmeyelim. Ekiplerimizi bırakalım yangın bölgesine dönsün. Yanan yerler imara açılmayacak. Benim söz vermeme gerek yok, orman kanunu çok katıdır. Yanan yere istisnası olmamıştır, yanan yer ağaçlandırılmıştır. Bundan en ufak bir şüpheniz olmasın” ifadelerini kullandı.