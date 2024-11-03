DHA

Türkiye'nin gözdesi Antalya, turizm alanında rekor kırmaya devam ediyor.

Her yıl yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Antalya'ya bu sene, 150'yi aşkın ülkeden turist geldi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, 2024 yılında 17 milyonu aşkın turist sayısıyla Antalya'nın yeni bir tarihi rekora hazırlandığını belirterek, bu yılın en yüksek artış oranının İngiltere pazarında gerçekleştiğini açıkladı.

Antalya'nın ekim ayı sonu itibarıyla yüzde 8'lik artış ve 16 milyonu aşkın turist sayısındaki iki ana pazar Rusya ve Almanya'nın ardından İngiltere'nin geldiğine işaret eden Kaan Kavaloğlu, "Birleşik Krallık 1,5 milyonu geçti, yaklaşık yüzde 20'lik artışa tekabül ediyor bu. Dolayısıyla İngiltere bizim için çok önemli bir pazar" dedi.

2024'ÜN BAŞARI ÖYKÜSÜ: İNGİLİZ PAZARI

5 yıldızlı bir otelin genel müdürü Ali Kızıldağ, özellikle İngiliz pazarının 2024'te Antalya'da çok ciddi bir başarı öyküsü oluşturduğunu, İngiltere pazarındaki yükselişin 2025'te de devam etmesini beklediklerini söyledi. Kızıldağ, “Erken rezervasyon konusunda ilk hareket eden, erken davranan pazar İngiliz pazarıdır. Bizi bu konuda sevindirici bir trend izleme şansı verdi. İngiliz pazarında erken rezervasyonlar başladı.

Önümüzdeki yılın, 2025'in hemen hemen her ayına yönelik İngiliz pazarından talepler geliyor. Bunun daha da artacağını tahmin ediyoruz. Böyle varsayıyoruz. Bu bizim için olumlu bir gelişme" diye konuştu.

ARTIŞ YÜZDESİNDE BİRİNCİ SIRADALAR

İngiliz turistin 1 yıl önceden erken rezervasyon yapmasının diğer pazarlara göre turizmci açısından önemli bir avantaj olduğunu dile getiren Ali Kızıldağ, şöyle konuştu:

İngiliz pazarının hareketliliği, önümüzü görme ve bir sonraki sezon sinyallerini doğru algılama açısından bu önemli bir indikatör olur bizim için. Biliyorsunuz, İngiliz turistler genelde Ege'ye ve Batı Akdeniz'e, yani Bodrum, Fethiye, Marmaris bölgesine daha yoğun gider diye bilinirdi.



O bölgelere yine İngiliz talebi var ama özellikle pandemi süreci ve akabinde Antalya bölgesinde başlayan İngiliz alışkanlığı, potansiyeli veya turist akışı hızla artarak devam ediyor. Sonuçta 2023'e göre 2024'te yüzde 20'nin üzerinde İngiliz turist sayısında artış var. Artış yüzdesi anlamında tahmin ediyorum birinci sıradalar. Bunun daha devam edeceğini düşünüyorum.

"ANTALYA'YI KEŞFETTİLER"

Pandemiden sonra İngilizlerin Antalya'yı keşfettiğini kaydeden Kızıldağ, “Her şey dahilin çok iyi uygulandığı, misafir memnuniyetinin yüksek olduğu bir destinasyonu keşfedip, buraya taleplerini artırdılar. İngiliz turist potansiyelinin ne olduğunu hepimiz biliyoruz, ilk beşe giriyorlar seyahat eden ülke olarak.

Bu pastadan bizim de olabildiğince en yüksek payı almamız en doğal hakkımız. Çünkü çok iyi hizmet veriyoruz. İngiliz turisti çok memnun edecek bir hizmet veriyoruz.

Onlar da bunun karşılığında bu yüzdesel artışları sağlayarak bize yanıt veriyorlar. Ben bu ivmenin önümüzdeki yıllarda büyüyerek artacağını ve İngilizlerin de 3 milyon, 4 milyon rakamlarına ulaşacağını düşünüyorum Antalya için" diye konuştu.