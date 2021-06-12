Antalya’da 40 metrelik falezlerde bulunan erkek cesedi, itfaiye ekiplerince halat yardımıyla çıkarıldı. Polis cesedi görmek isteyen meraklı kalabalığı uzaklaştırmak için büyük çaba sarf etti.

Antalya'da Karaalioğlu Parkı altındaki falezlerde erkek cesedi olduğunu gören bir amatör balıkçı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla bölgeye deniz polisi sevk edildi. Dalgaların yüksek olması nedeniyle deniz polisi, cesedin bulunduğu kayalık alana yanaşamadı. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden destek istendi.

MERAKLI KALABALIK GÜÇLÜKLE UZAKLAŞTIRILDI

Polis ekipleri cesedi görmek isteyen seyir teraslarındaki meraklı kalabalığı güçlükle uzaklaştırdı. Bölgeye gelen itfaiye yaklaşık 40 metre aşağıya kurduğu ipli sistemle cesedin olduğu yere indi. Kaşık sedyeye bağlanan ceset itfaiye eri eşliğinde yukarı çekildi.

Antalya'da itfaiye ceset çıkarma derdinde vatandaşlar ise izleme VİDEO

TÜM UYARILARA RAĞMEN İZLEMEYE DEVAM ETTİLER

Cesedi çekme işlemlerine vatandaşlar da yardım etti. Çalışmalar esnasında kayalık alan üzerinde bulunan gençleri polis düdük çalarak uzaklaştırdı. Polisin tüm uyarıları güvenlik şeridine rağmen meraklı kalabalık korkuluklar üzerinden çalışmalarını izlemeye devam etti.

55-60 yaşlarında olduğu değerlendirilen cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapın ilk çalışmada şahsın düşerek hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.