Antalya'da jandarma ekipleri kar yağışıyla mücadele ediyor

Antalya'da jandarma ekipleri kar yağışıyla mücadele ediyor

Kentte etki gösteren kar yağışı sonrası, asayiş ve trafik timlerinden toplamda 412 devriye, olumsuz hava koşullarına karşı mücadele için harekete geçti.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli asayiş ve trafik timlerinden oluşan 412 devriye, 897 personel sabah saatlerinden itibaren yoğun hava şartlarıyla mücadeleye devam ediyor.

TRAFİĞE KAPANAN YOL İÇİN ÖNLEM ALINDI

İlçelerin tamamında diğer birimlerle koordine içerisinde yapılan çalışmalarda Kumluca ilçesi 07-50 karayolu üzerinde bulunan Altınyaka-Üçoluk bağlantı karayolu Hisarçandır Mahallesinde kar yağışı sebebiyle çift taraflı geçici olarak trafiğe kapatılan yolun trafiğe açma çalışması faaliyetinde olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alındı.

BAZI BÖLGELERDE YAĞIŞ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Döşemealtı Dağbeli Mahallesinde kar yağışı nedeniyle yolun trafiğe kapatılmaması için çalışmalar devam ederken Kaş, Kemer, Konyaaltı, Serik, Korkuteli, Elmalı ve Döşemealtı ilçelerinde yağışın devam ettiği bildirildi.





















