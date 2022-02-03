Euro
15.43
1.25%
Dolar
13.54
0.47%
Altın
784.50
0.23%
Borsa
1979
-1.15%
Bitcoin
501.750
-3.74%
BTXN Coin
30.70
-2.19%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Hafif yağmur 5 C

    Antalya'da jandarma ekipleri kar yağışıyla mücadele ediyor

    Kentte etki gösteren kar yağışı sonrası, asayiş ve trafik timlerinden toplamda 412 devriye, olumsuz hava koşullarına karşı mücadele için harekete geçti.
    • İHA
    • 03.02.2022 - 16:40
    • Güncelleme : 03.02.2022 - 16:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da jandarma ekipleri kar yağışıyla mücadele ediyor

    Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli asayiş ve trafik timlerinden oluşan 412 devriye, 897 personel sabah saatlerinden itibaren yoğun hava şartlarıyla mücadeleye devam ediyor.

    TRAFİĞE KAPANAN YOL İÇİN ÖNLEM ALINDI

    İlçelerin tamamında diğer birimlerle koordine içerisinde yapılan çalışmalarda Kumluca ilçesi 07-50 karayolu üzerinde bulunan Altınyaka-Üçoluk bağlantı karayolu Hisarçandır Mahallesinde kar yağışı sebebiyle çift taraflı geçici olarak trafiğe kapatılan yolun trafiğe açma çalışması faaliyetinde olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alındı.

    BAZI BÖLGELERDE YAĞIŞ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

    Döşemealtı Dağbeli Mahallesinde kar yağışı nedeniyle yolun trafiğe kapatılmaması için çalışmalar devam ederken Kaş, Kemer, Konyaaltı, Serik, Korkuteli, Elmalı ve Döşemealtı ilçelerinde yağışın devam ettiği bildirildi.

    Antalya da jandarma ekipleri kar yağışıyla mücadele ediyor #1

    Antalya da jandarma ekipleri kar yağışıyla mücadele ediyor #2

    Antalya da jandarma ekipleri kar yağışıyla mücadele ediyor #3

    Antalya da jandarma ekipleri kar yağışıyla mücadele ediyor #4

    Antalya da jandarma ekipleri kar yağışıyla mücadele ediyor #5

    Antalya da jandarma ekipleri kar yağışıyla mücadele ediyor #6


    Görüş Bildir