Antalya'da kaçak Rus okulları, kaçak dersbaşı yaptı Antalya'da ruhsat almamasına rağmen eğitim verdiği tespit edilen kaçak Rus okulları, Rusya'daki eğitim takvimine ve müfredata uyarak bugün Türkiye'de kaçak dersbaşı yaptı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Rus ve Ukraynalı göçmenlerin en çok tercih ettiği il olan Antalya'da kaçak okul skandalı giderek büyüyor.

Birçok sektörde kaçak faaliyet gösterdiği belirlenen Rus ve Ukraynalı göçmenlere ait olduğu belirlenen bir okulun ruhsatsız eğitim verdiği haberi büyük tepki çekmişti.

KAÇAK OKULU ŞİKAYET ETTİLER

Antalya'da, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan izinli faaliyet gösteren Konyaaltı, Muratpaşa ve Alanya ilçelerinde uluslararası nitelikte 3 Rus okulu bulunuyor.

BDT ülkelerinden Antalya'da yerleşik yaşam süren vatandaşların çocukları da bu okullarda veya Türk okullarında eğitim-öğretim görebiliyor.

Buna rağmen İnternette ilan vererek öğrenci topladığı belirlenen kaçak okullar ise Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayet edildi.

BİR OKUL KAPATILDI DİĞERİ İÇİN YÜRÜTME DURDURULDU

Mili Eğitim Müdürlüğü'nce başlatılan inceleme neticesinde ilk aşamada ortaya çıkan iki kaçak Rus okuluna yönelik verilen kapatma kararı sonrası 1'i kapatılırken, diğeri mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldı.

KAÇAK OKUL DERSBAŞI YAPTI

Konyaaltı Belediyesi'nden alınan 'oyun evi' adı altındaki ruhsatla kaçak okul faaliyeti yaptığı tespit edilen ve yürütmeyi durdurma kararı alan Covorking Kids Katyusha Çocuk Oyun ve Aktivite Geliştirme Merkezi'nin hukuki ve idari süreçleri sürerken, söz konusu kaçak okulun 2 Eylül Pazartesi günü tıpkı Rusya'daki gibi dersbaşı yaptığına dair görüntüler ortaya çıktı.

RUSYA'DAKİ EĞİTİM GÜNÜNE UYDULAR

Rusya'da her yıl okulların 1 Eylül'de açıldığını, bu sene pazar gününe denk gelmesi nedeniyle 2 Eylül Pazartesi günü yeni eğitim-öğretim döneminin başladığını belirten Antalya Özel Okullar Platformu sözcüsü ve ATSO meclis üyesi Kenan Çelik, Konyaaltı'nda Covorking Kids Katyusha Çocuk Oyun ve Aktivite Geliştirme Merkezi'nin tıpkı bir okul gibi bu sabah itibarıyla kaçak olarak dersbaşı yaptığını kaydetti.

Velilerin tıpkı normal okula götürür gibi merkeze çocuklarını bıraktıklarını, bunun görüntülendiğini belirten Çelik, Antalya'daki kaçak okul faaliyetinin tüm sektöre büyük zarar verdiğini, bir an önce bu kaçak okulların kapatılması gerektiği çağrısında bulundu.

PERSONELLERİ İHBAR ETTİ

Söz konusu çok sayıdaki kaçak okul, anaokulu ve kreşe yönelik ihbar aldıklarından bahseden Kenan Çelik, bu ihbarların tamamını il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderdiklerini söyledi.

Çelik, anaokulu ve kreş olarak faaliyet gösteren kaçak Rus okullarından birinden gelen ihbarı da şöyle paylaştı:

"Merhabalar Kenan bey, sizi röportajlarda gördüm, okulları şikayet etmişsiniz. Rus okulları hakkında size yardımcı olmak istiyorum, iletişime geçebilirim. Bende videolar, fotoğraflar var. Dersler veriliyor Türkçe, Rusça.

Okulda günde 3 sefer yemek veriliyor. Öğle saatlerinde 2-3 yaş ve 4-5 yaş çocuklar uyku saatine gidiyor ve hafta sonları parti veriliyor, gece partisi. Çocuklar okulda kalıyor, resmi tatiller verilmiyor, zamanında maaş vermiyor. Okulun kapanmasını istiyoruz."

GECE PARTİSİ BİLE VERİLİYOR

Bu kaçak okullarda çocukların akşam geç saatlere kadar kalabildiğini belirten Kenan Çelik, gece partileri bile verilebildiğini söyledi. Çelik, gece partilerine ilişkin kendilerine iletilen bu yasa dışı durumla ilgili görüntüleri de bu yönde devam ettirilen soruşturmalar kapsamında Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ilettiklerini dile getirdi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)