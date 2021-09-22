Antalya'da kampa giren 40 ülke güzeli, bölgedeki tarihi yerleri gezecek

Kraliçe adayı güzeller, kamp yapmak için gittikleri otelde, ilk gün gerçekleştirdikleri tanıtım organizasyonunda giydikleri yöresel kıyafetlerle beğeni topladı.

Bu yıl 15'incisi düzenlenecek 'Miss Aura International' için kraliçe olmak isteyen 40 ülke güzeli, Antalya Kemer'de kampa girdi.

Yarışmada Türkiye'yi, 21 yaşındaki Melisa Kandemir temsil edecek.

Kampa gelen güzeller, bölgedeki tarihi yerleri gezecek ve Kapadokya'da balon turu yapacak.

15 KİLOLUK KIYAFETİ 1 SAAT TAŞIDI

40 ülke güzelinin tanıtım organizasyonunda giydikleri yöresel kıyafetler ilgi çekti. 28 yaşındaki Endonezyalı Chalifah Nur Febriana, 15 kiloluk kıyafeti yaklaşık 1 saat taşırken, 30 derece hava sıcaklığından etkilenmeden tanıtımını tamamladı.

Filipinli adayın da kıyafetinin kuyruk bölümündeki at ve arabası ilgi çekti.

3 EKİM'DE FİNAL YAPILACAK

Yarışmanın organizatörü Adnan Şeker, "Bu yıl yarışmamıza dünyanın en uzak köşelerinden Kolombiya, Meksika, Japonya, Endonezya gibi toplam 40 ülke katılıyor. Bu koşullarda 40 ülkenin gelmesi zaten bizim açımızdan iyi. Önümüzdeki yıllarda bu sayıyı 60-70'e çıkaracağız. Bu yıl 15'incisini yapıyoruz. Güzel bir kamp geçecek. Tabii her yıl olduğu gibi yine önemli bir turistik bölgemizi ziyaret edeceğiz. Bu sene Kapadokya'ya gidiyoruz. Kızlarımız balonla uçacak. Birçoğunun rüyası olan bu aktiviteyi de Kapadokya'da gerçekleştireceğiz.

3 Ekim'de final yarışmamızla kraliçemiz tacını giymiş olacak. Hedefimiz bu yarışmayı 3 yıl içinde dünya çapında ilk 10 arasına sokmak ve bunu da başaracağız. Bu artık bir kongre turizmi gibi futbol şampiyonası gibi ülkeler kendi kızlarını desteklemek için ekip halinde bu yarışmalara katılıyor. Bunu 3 yıl içinde başaracağımıza inanıyorum." dedi.

"HEDEFİM YARIŞMADA BİRİNCİLİK"

Türkiye'yi temsil edecek Melisa Kandemir de "'Miss Aura International'da Türkiye'yi temsil ediyorum ve Türkiye'yi temsil ettiğim için bu güzel yarışmada çok memnunum. Hedefim yarışmada birincilik. Türkiye'mi çok güzel yerlere taşımak istiyorum." diye konuştu.





























