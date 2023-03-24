Antalya'da kamu çalışanı yalanıyla dolandırıcılık! 2 milyon 810 bin TL vurgun Kendisini polis ve savcı olarak tanıttığı vatandaşın 2 milyon 810 bin lirasını hesaplarına aktartan şüpheli, aynı vatandaşın evini 148 bin dolara sattırırken suçüstü yakalanarak tutuklandı.

AA Vatandaşları çeşitli oyunlarla ağlarına düşüren dolandırıcı çeteleri her geçen gün yeni bir olayla gündeme geliyor. Yaşanan dolandırıcılık oyunlarıyla binlerce vatandaş mağdur edildi. Bir yeni olay da Antalya'da yaşandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlileri, M.U. isimli kişinin kendisini kamu çalışanı olarak tanıttığı ihbarını aldı. 2 milyon 810 bin TL'yi hesaplarına aktardı Öte yandan sözde yaptıkları operasyonda yakalanan şahısların üzerinden kendisinin kimlik bilgilerinin çıktığını söyleyip baskı kurduğu bilgisine ulaşıldı. M.U. isimli vatandaşın hesabındaki toplamda 2 milyon 810 bin TL'sini hesaplarına aktardığını, dairesini de satıp parasını kendisine göndermesini istediğini bildirdi. Çalışmalar yapıldı İhbarın ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, Tapu Müdürlüğünde gerekli önlemleri aldı. Şüpheli mağdurun evini satarken yakalandı Vatandaş dairesini 148 bin dolar karşılığında satacağı sırada şüpheli İ.H.G. suçüstü yakalandı. Tutuklandı Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.