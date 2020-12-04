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    Antalya'da kamu personeli için serbest kıyafet uygulaması

    Antalya'da koronavirüs önlemleri kapsamında kamu kurumlarında görev yapan personel, temizlenmesi daha kolay ve rahat elbiselerle çalışabilecek.
    • AA
    • 04.12.2020 - 19:14
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    Antalya'da kamu personeli için serbest kıyafet uygulaması

    Koronavirüs salgınına karşı, ulusal ve yerel olmak üzere birçok yeni uygulama hayata geçiriliyor

    Antalya Valiliği'nce de korona tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı.

    SERBEST KIYAFET UYGULAMASI

    Buna göre kamu kurumlarında görev yapan personel ve yöneticilerin, mesaiye serbest kıyafetle gelmesi kararlaştırıldı.

    Söz konusu kararla kamu kurumlarında görev yapan işçi, personel ve yöneticiler, temizlenmesi daha kolay ve rahat elbiselerle, kamu etiğini zedelemeyecek ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik" hükümlerini çok fazla esnetmemek suretiyle ikinci bir karara kadar serbest kıyafetlerle çalışabilecek.

    Antalya da kamu personeli için serbest kıyafet uygulaması #1

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