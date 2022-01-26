Antalya'da kar yağışı: Araçlar D400 yolunda kaldı

Kaş ve Demre ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan D-400 yolunda çok sayıda araç, aniden başlayan kar yağışına hazırlıksız yakalandı.

Antalya'yı Muğla'ya bağlayan D-400 kara yolunun Demre ilçesinin Davazlar ve Yavu mahalleleri arasında kalan 3 kilometrelik bölümde, saat 15.00 sıralarında kar yağışı etkili oldu.

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Yağış nedeniyle ilerleyemeyen sürücüler, araçlarını yol kenarlarına park etti. Kış lastiği ve zinciri takılı olmayan araçlar başta olmak üzere 100'e yakın araç kontak kapattı.

Kaş'ın Ağullu Mahallesi'nden Demre'nin Gürses Mahallesi'ne kadar 25 kilometrelik bölümde de yoğun kar yağışı devam ediyor. Jandarma, bölgede güvenlik önlemi alırken, Karayolları ekipleri de yolda kar temizleme çalışması başlattı.