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    Antalya'da kargo firması baskınında 19 bin ecstasy hap ele geçirildi

    Kargo firmasına düzenlenen operasyonda, protein tozları arasına gizlenmiş 19 bin 530 ecstasy hap ele geçirildi.
    • DHA
    • 13.12.2021 - 12:31
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 12:39
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    Antalya'da kargo firması baskınında 19 bin ecstasy hap ele geçirildi

    Bir istihbaratı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Antalya'ya kargo firması ile ecstasy hap gönderildiğini belirleyip, operasyon düzenledi.

    19 BİN UYUŞTURUCU HAP BULUNDU

    Baskında, protein tozları arasına saklanmış 19 bin 530 ecstasy hap ele geçirildi.

    1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Kargoyu teslim almaya gelen S.G. isimli şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen S.G., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

    Antalya da kargo firması baskınında 19 bin ecstasy hap ele geçirildi #1

    Antalya da kargo firması baskınında 19 bin ecstasy hap ele geçirildi #2

    Antalya da kargo firması baskınında 19 bin ecstasy hap ele geçirildi #3

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