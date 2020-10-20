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    Antalya'da kargo kamyonu otomobili önüne alıp 100 metre sürükledi

    Antalya’nın Manavgat ilçesinde kargo kamyonunun yandan çarparak önünde 100 metre sürüklediği otomobil sürücüsü, kazayı burnu bile kanamadan atlattı.
    • İHA
    • 20.10.2020 - 16:11
    • Güncelleme : 20.10.2020 - 16:11
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    Antalya'da kargo kamyonu otomobili önüne alıp 100 metre sürükledi

    Antalya'da D-400 karayolu Çolaklı Mahallesi'nde meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Hacı Çakır’ın kullandığı 07 S 7768 plakalı Tofaş Kartal marka otomobile, aynı istikamette seyir halindeki Şükrü Bozan’ın kullandığı 34 AC 3795 plakalı MNG kargo kamyonu çarptı.

    KAMYON 100 METRE SÜRÜKLEDİ, BURNU BİLE KANAMADI

    Meydana gelen kazada kamyon otomobili, sürücünün bulunduğu sol taraftan yanlayarak yaklaşık 100 metre sürükledi.

    Otomobilin lastikleri parçalanırken, sürücü ise şans eseri kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

    Antalya da kargo kamyonu otomobili önüne alıp 100 metre sürükledi #1

    "ÖLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM"

    Kavşakta kırmızı ışık yandığı için yavaşladığını belirten Hacı Çakır, “Kargo kamyonu kırmızı ışıkta geçtikten sonra yeşil yanınca ben de geçtim. Tam kamyonu geçtiğim sırada beni önüne katıp sürüklemeye başladı. Sürüklenirken bir an bariyerler ile kamyon arasında sıkışacağımı ve öleceğimi düşündüm. Yaşadığıma inanamıyorum.” dedi.

    Antalya da kargo kamyonu otomobili önüne alıp 100 metre sürükledi #2

    Antalya da kargo kamyonu otomobili önüne alıp 100 metre sürükledi #3

    Antalya da kargo kamyonu otomobili önüne alıp 100 metre sürükledi #4

    Antalya da kargo kamyonu otomobili önüne alıp 100 metre sürükledi #5

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