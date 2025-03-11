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İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Mehmet G.'nin kullandığı otomobil ile Servet E.'nin kullandığı araç çarpıştı.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan ve Mehmet G.'nin kullandığı otomobilin kırmızı ışık ihlali yapması sonucunda meydana geldiği belirlenen kazada şans eseri yaralanan olmazken, kazanın ardından ortam gerildi.

"POLİS MİSİN DEDİLER 'POLİSİM' DEDİM"

Kaza sonrası olay yerinden ayrıldığı ve kısa süre sonra geri geldiği belirtilen araç sürücülerinden Mehmet G.'nin olay yerindeki bir vatandaşın kendisinin polis olduğunu söyleyerek kimliğini aldığını belirtmesi, olay yerine gelen yakınlarının kendisini polis olarak tanıtan şahısla aralarında gerginlik yaşanmasına neden oldu.

Kimliği alan kişi, kazanın ardından sürücünün olay yerinden kaçmaya teşebbüs ettiği için kimliğini aldığını dile getirerek, "Polis misin dediler polisim' dedim" ifadelerini kullandı.

PARA CEZASI UYGULANDI

Yaşanan tartışma trafik polislerinin olaya el koymaları sonrası kavgaya dönüşmeden sonlandı.

Kazanın ardından olay yerine gelen trafik ekipleri, ehliyetinin yetersiz olması nedeniyle araç sürücülerinden Mehmet G.'e ve araç sahibine ayrı ayrı 9 bin 267'şer TL para cezası uygulandı.