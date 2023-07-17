Antalya'da kiracılardan yüksek kira protestosu Antalya'da kiracıların oluşturduğu dayanışma platformu üyeleri, Antalya Müzesi önünden Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş düzenleyerek yüksek kira fiyatlarını protesto etti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Son dönemde konut kiralardaki fahiş fiyat artışı tüm Türkiye'de hissedilir oranda arttı.

Bu durum, ev sahipleriyle kiracılar arasında sayısız anlaşmazlığa neden oldu.

Adalet Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle kira artış oranlarının yüzde 25 ile sınırlandırılması 1 yıl daha uzatılırken bu önlem de yeterli derecede sorunu ortadan kaldırmadı.

Yabancı yerleşikler ve turizmin yoğun olduğu Antalya ise bu fahiş artışların en derinden hissedildiği şehirlerden biri oldu.

Bu kapsamda Antalya'da kiracıların oluşturduğu dayanışma platformu üyeleri harekete geçerek protesto gösterisi düzenledi.

Toplanan kalabalık, Antalya Müzesi önünden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

'Sokağa atılmak istemiyoruz' sloganları

Platform üyesi vatandaşlar 'Yabancı göçü durdurulsun', 'Evden atılmak istemiyoruz', 'Fahiş kiraya dur de', 'Kiracılar sokakta yetkililer nerede', 'Sokağa atılmak istemiyoruz' sloganları attı.Platform kurucularından Cengiz Kul, aldıkları maaşın kiraya gitmesinden sitem etti.

Seda Kul, kiraların Antalya genelinde değil, Türkiye genelinde bir sorun olduğuna değindi. Kul, "Ev kiraları asgari ücretin üzerinde seyrediyor. Türk halkının geleceğe dair umudu kalmadı, sadece gününü kurtarıyor." dedi.

"Yabancılara satışı durdurun"

Platform kurucularından Şerife Yavuz, yabancılara konut satışının durdurulmasını istedi.

Sokakta yaşayan Bozkaya Ailesi de yürüyüşe katıldı. Samet- Sümeyye Bozkaya çifti, iki çocuklarıyla dört aydır sokakta olduklarını, fahiş kira ücretlerine yetkililerin çözüm bulmasını istediklerini dile getirdi.