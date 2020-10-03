Antalya'da kocasından öldüresiye şiddet gören kadını polis kurtardı

Antalya’nın Alanya ilçesindeki yaşadıkları evde 2 çocuk annesi eşini öldüresiye döven koca polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Antalya'da Güllerpınarı Mahallesi’nde Kerim Kaptanlar Sokak üzerindeki bir apartman dairesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Halime O. ve eşi Recep O. yaşadığı evden kavga sesleri gelmesi üzerine komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi.

POLİS BALKONDAN İÇERİ GİREREK MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis sevk edildi. Polis çığlık seslerinin geldiği evin kapısı çaldı ancak açan olmadı. Kavga seslerinin devam etmesi üzerine savcılıktan izin alınan ardından ekipler, 1’inci kattaki evin balkon içeri girdi. Polis Halime O.’yu öldüresiye dayak yemiş halde çaresiz şekilde bulurken, öfkeli kocayı ise etkisiz hale getirdi. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darbelerle kanlar içerisinde kalan Halime O. sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

CANİ KOCA POLİSE DİRENEREK TEHDİTLER SAVURDU

Recep O. gözaltına polis tarafından gözaltına alınacağı sırada direnmeye devam ederek tehditler savurdu. Şüphelinin direnmeye devam etmesi üzerine biber gazı ile müdahale edildi. Polise direnen Recep O. gözaltına alınarak karakola götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Recep O. ‘Kasten yaralama ve kişi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEFALARCA ŞİDDET UYGULAMIŞ

Recep O. daha önce de eşine defalarca şiddet uyguladığı öğrenildi. Talihsiz kadın ise tedavisinin ardından sığınma evine yerleştirildi.

Diğer yandan öldüresiye dayak yiyen kadının polis tarafından kurtarılma anlarının ise cep telefonuyla çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde polisin etkisiz hale getirdiği kocanı tehditler savurarak direndiği ve talihsiz kadının kanlar içinde çaresizce beklediği anlar yer aldı.