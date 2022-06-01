Antalya'da komşusunun köpeği tarafından saldırıya uğradı

Antalya'nın Serik ilçesinde, beslediği komşusunun köpeğinin saldırısına uğrayan adam yaralanarak hastanelik oldu.

Antalya'nın Serik ilçesi Gebiz Mahallesinde bir süre evde olmayacak olan komşusunun kangal cinsi köpeğine Bekir Koç, bakabileceğini söyledi.

Koç, yaklaşık bir haftadır beslediği köpeğin saldırısına uğradı.

Boynundan, yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Bekir Koç hastanelik oldu.

"Bir anda arkamdan gelip saldırdı, ne olduğunu anlayamadım"

Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA'nın aktardığına göre Bekir Koç, komşusunun izniyle köpeğe baktığını belirterek, "Günlerdir besliyordum, bir sorun yoktu. Komşumu ve köpeğini seviyorum. O gün ne olduysa bir anda arkamdan gelip saldırdı. Ne olduğunu anlayamadım" dedi.