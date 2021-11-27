Balkondan atılan çöpler, asılı kaldığı ağacı dilek ağacına çevirdi. Otobüs durağı üzerinde de yer alan çöplere vatandaşlar tepki gösterdi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmandan fırlatılan çöpler, ağaç altında kalan konteynere atılıyor.

Konteynere atılamayan çöpler, dut ağacının dallarında asılı kaldı.Onlarca çöp poşeti zamanla ağacın üzerinde birikti.

Bir poşet çöpün otobüs durağının üzerinde olduğu da görüldü. Balkondan konteynere çöp atmaya çalışan kişinin bu davranışlarından dolayı ağaçta görüntü kirliliği oluştu.

VATANDAŞLAR TEPSİ GÖSTERDİ

Çöpten dilek ağacına dönen manzaraya bina sakinlerinden Fikriye Tüz ve bölgeden okula giden öğrenciler tepki gösterdi.

Bir vatandaş ise, gördüğü manzarayı cep telefonu kamerası ile kayda alıp sosyal medyada paylaştı.

Antalya'da konteynere atılan çöpler ağaçta asılı kaldı

"ÇÖPE ATMAYA ÜŞENMİŞ AĞACIN ÜSTÜNE ATMIŞ"

Vatandaş, "Antalya'da çöp tenekesine inmeye üşenen vatandaş çöpleri ağacın üstüne balkondan atmış. Durağın üstünde de var çöp. Maalesef bu çöpün altında oturan bir vatandaş, yazık" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"DİLEK AĞACI DİYORUZ"

Bina sakini Fikriye Tüz, "Bu manzara karşısında ağaca dilek ağacı demeye başladık. Üstteki komşumuz yapıyor, kendisini çok uyardık ama bir sonuç alamadık. Hala atmaya devam ediyor. Sadece ağaca değil, yola otobüs durağının üstüne de çöp poşetlerini atıyor. Bizi dinlemiyor. Uyarılarımıza, 'Ya görmedim ya da ben atmadım' diyor. Hemen içeri gidiyor. Bir attığı çöp yoldan geçen kişinin kafasına geliyordu. O kişi bağırdı' Ben atmadım'dedi."

"KÖTÜ BİR GÖRÜNTÜ RAHATSIZ OLUYORUZ"

Çöpler nedeniyle ağacın çöpten dilek ağacına dönmüş gibi olduğunu dile getiren Tüz, "Tembellikten aşağı inmiyor, oradan atıyor dik şekilde. Kötü bir görüntü rahatsız oluyoruz. Ama şahıs anlamıyor" diye konuştu.

Bölgeden okula gidip gelen bir öğrenci ise, "Her gün bu yoldan okula gidiyorum. Bu manzara ile karşılaşıyoruz.Ağacın altında çöp kutusu var oraya atmak yerine, ağacın üstüne atılmış çöpler. Poşetleri çöp kutusuna atsalar ne olur ki. Ağacı dilek ağacı gibi yapmışlar. Otobüs durağının üzerinde de poşet var. Bir zahmet inip çöplerini kutuya atsınlar" dedi.

"YAPILMAMASI GEREKEN BİR DAVRANIŞ"

Arda Dede ise çöplerin binadan atıldığını belirterek, "Ev çöp kutusuna da yakın. Yapılmaması gereken bir davranış. Ağaç çöplükten başka bir şey değil. Üzülüyorum ağaca yazık. Atan kişiyi görsem uyaracağım ama denk gelmiyor. Çöpünü kutuya atsın" diye konuştu.