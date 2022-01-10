Antalya'da konvoy terörü

Düğün konvoyu sırasında seyir halindeki otomobillerin tavan ve kaputuna oturan davetliler, kavşaklarda kontak kapatıp sürücülere zor anlar yaşattı.

İstanbul'un Manavgat ilçesinde düğün için toplanan bir grup, onlarca araçla konvoy yapıp yolları birbirine kattı.

TRAFİĞİ KİLİTLEDİLER

Seyir halindeki araçların camlarından sarkan, otomobillerin üzerine ve ön kaputuna oturup çalan müzik eşliğinde ilerleyen davetlilerle devam eden konvoy, Manavgat köprüsünde mola verip trafiği felç etti.

TEPKİ GÖSTEREN SÜRÜCÜLERE KARŞILIK VERDİLER

Yaklaşık bir saat boyunca cadde ve sokaklarda adeta terör estiren vatandaşlar, kendilerini uyaran sürücülerin de üzerine yürüdü. Konvoydakilerin birinin midibüs şoförü ile yaşadığı tartışma çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Korkudan kapıyı açamayan midibüs şoförünün camına vurup tehditler savuran kalabalık grup, vatandaşların araya girmesiyle bölgeden ayrıldı.

POLİS CEZAYI KESTİ

Güvenlik kameralarından konvoya katılan araçları belirleyen Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, araçlara gerekli cezaları uyguladı.