Antalya'da Konyaaltı Sahili'nde bayram öncesi yoğunluk! Ramazan Bayramı coşkusunun kutlanmaya başlayacağı 21 Nisan öncesinde dünyaca ünlü Konyaatlı Sahili'nde yoğunluk yaşanırken hava sıcaklığı 21 derece olarak ölçüldü.

İHA

Yurdun dört bir köşesinde bayram hazırlıkları başladı...

Havaların ısınması ve okulların ara tatilinin bayram haftasına denk gelmesi kentlerde yoğunluk oluşturdu.

Yoğunluk oluşan bir yer de Antalya oldu.

Hava sıcaklığının 21 derece, nem oranının yüzde 41 ölçüldüğü Antalya'da, Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor.

Vatandaşlar sahile akın etti

Yabancı turistlerin yanı sıra, okulların tatil olmasıyla birlikte yerli turistler de kente akın etti.

Bayramı Antalya'da geçirmek isteyen tatilciler, Konyaaltı Sahili'ne gelerek vakit geçirdi.

Güneşi havanın hakim olduğu kentte, kimi denize girdi, kimi güneşlendi, bazı vatandaşlarsa parklarda ağaç gölgesinde zaman geçirdi.

Zaman zaman şiddetini arttıran rüzgarda da çocuklar uçurtma uçurdu.

Hava sıcaklığı 21 derece

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, bayramın ilk günü Antalya'da yağmur beklenilmezken, hava sıcaklığı 21 dereceye kadar çıkacak.