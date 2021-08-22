38 dereceyi bulan sıcak havada, yerli ve yabancı turistler Konyaaltı Sahili’ne akın etti. Kilometrelerce uzanan sahil şeridinde, boş yer kalmadı.

Antalya’yı etkisi alan orman yangınlarının ardından, bölgede yaşam normale dönmeye başladı.

Turizm cennetinin bir süredir boş kalan sahilleri, yeniden hareketlendi.

Sıcak havaları fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ni tamamen doldurdu.

38 dereceyi bulan hava sıcaklığı ve yüzde 75 nem oranıyla, kentteki deniz suyu sıcaklığı 29 derece olarak ölçüldü.

Kilometrelerce uzanan sahil şeridinde, boş yer kalmadı.

KAMP ÇADIRI KURUP UYUDU

Sıcak havayı eğlenceye dönüştüren vatandaşlar, kendilerini Akdeniz’in sularına bıraktı. Aileler, çocukları ile serinlemenin keyfini çıkardı.

Bazı vatandaşlar şemsiyelerinin altında dinlenerek vakit geçirirken, bir vatandaşın sahile kurduğu kamp çadırı içinde uyuduğu görüldü.

Antalya’da, Konyaaltı Sahili'nde boş yer kalmadı VİDEO



“ANTALYA GİBİSİ YOK”

Almanya’dan gelen Abdullah Özkan isimli bir vatandaş, “Almanya’dan geliyorum. Burası çok güzel, hava çok sıcak. Deniz insanı serinletiyor. Başka yerlere de gittim ama Antalya gibisi yok. Konyaaltı sahili çok güzel. Herkese tavsiye ederim.” ifadelerini kullandı.