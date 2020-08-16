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    Antalya'da köpeğe tecavüz eden adam, serbest bırakıldı

    Antalya'da arka ayaklarını hortumla bağladığı, 2 yavrusu bulunan köpeğe tecavüz eden Halil Y. (71), gözaltına alındıktan sonra savcılık tarafından para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.
    • DHA
    • 16.08.2020 - 14:21
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    Antalya'da köpeğe tecavüz eden adam, serbest bırakıldı

    Antalya'nın Kepez ilçesi Ayanoğlu Mahallesi 1802 Sokak’taki gecekonduda meydana gelen iğrenç olayda, bir süredir iki yavrusu bulunan dişi köpeği sürekli evine götüren Halil Y.'den şüphelenen mahalledeki çocuklar, adamı takip etmeye başladı.

    MİDE BULANDIRAN OLAY, MAHALLEDEKİ ÇOCUKLARIN SAYESİNDE ORTAYA ÇIKTI

    Köpeği eve götüren Halil Y.'nin ardından evin yıkık duvarına tırmanıp, tepeden izleyen çocuklar, adamın köpeğe tecavüz ettiğini gördü. Cep telefonuyla görüntü alan çocuklar, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri Halil Y.'yi gözaltına alarak, Varsak Şehit Uğur Gökcan Polis Merkezi'ne götürdü.

    KÖPEK KORUMAYA ALINDI

    Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde köpeğin arka ayaklarını hortumla bağlayan Halil Y.'nin, köpeğe yerde tecavüz ettiği görüldü. Köpek, hayvanseverler tarafından korumaya alınarak barınağa teslim edilirken, Halil Y.'den mahalle sakinleri de şikayetçi oldu. Daha önce de benzer olaylardan dolayı şikayetçi olduklarını anlatan mahalleli, Halil Y.'nin mahallede yaşamasına izin vermeyeceklerini, gerekli her yere şikayette bulunacaklarını söyledi.

    Antalya da köpeğe tecavüz eden adam, serbest bırakıldı #1

    YALNIZCA PARA CEZASI ALDI

    Gözaltına alınmasının ardından hakkında düzenlenen evrakla birlikte savcılığa sevk edilen Halil Y., bugün sabah saatlerinde nöbetçi savcılıkta ifade verdi. Halil Y., para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.

    Antalya da köpeğe tecavüz eden adam, serbest bırakıldı #2

    Antalya da köpeğe tecavüz eden adam, serbest bırakıldı #3

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