Antalya'da köpeklerden kaçarken ölen kızın babası: Kedi Eros kadar konuşulmadı kızım Köpeklerden kaçarken kamyonetin altından kalarak 23 gün hastanede tedavi gördükten sonra hayatını kaybeden küçük kızın babası, önce insan diyen herkesi yarın görülecek olan duruşmaya davet etti.

DHA

Antalya'da köpek saldırısında kızını kaybeden acılı baba isyan etti...

Serik'te 5 Mart 2022'de sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalıp ağır yaralanan Mahra Melin Pınar, 28 Mart'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mahra Melin Pınar'ın ölümüyle ilgili ailenin 'sahipsiz hayvanlarla ilgili sorumluluklarını yerine getirmediklerinden dolayı hizmet kusuru ilkesi kapsamında sorumlu oldukları gerekçesiyle' Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Serik Belediyesi aleyhine açtığı tazminat davası sonuçlandı.

3 milyon 920 bin TL tazminat ödemesine karar verildi

Mahkeme geçen yıl eylül ayında verdiği kararda, Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Serik Belediyesi'nin yüzde 100 kusurlu olduğuna hükmederek, bu kurumların toplam 3 milyon 920 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

Ailenin şikayeti üzerine Serik Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü aleyhine açılan ceza davasının görülmesine ise yarın devam edilecek.

"Kızımın ölümüne sebebiyet verebilecek herkese dava açtık"

Belek'te yaşayan Murat Pınar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "5 Mart 2022 tarihinde, iki başıboş köpeğin kovalaması sonucu kamyonun altında kalmasıyla başlayan hastane süreci, 23 gün sonucunda kızımın vefatıyla sonuçlandı. Bunun neticesinde kızımın ölümüne sebebiyet verebilecek köpekleri başıboş bırakan, sorunu üstlenmeyen herkes hakkında açtığımız davalar vardı. Kızımı ezen kamyon şoförü, görevini yapmayan belediyeler, görevini yapmayan veterinerler, başıboş köpeklerle ilgili sorumluluğu olan herkes için dava sürecimiz vardı. Savcılık bu süreçte kamyon şoförünü, bilirkişi raporuna ve sonradan bizim tekrar itirazımızı aldırttığımız adli tıp raporuna bakarak hız sınırına uyduğundan kaynaklı suçsuz buldu. Aynı savcı, ailesi olarak bizi de soruşturma altına aldı. 10 yaşında bir kızın, kendi mahallesinde özgürce dolaşabileceği bilince sahip olmasından ötürü bizi suçsuz buldu." dedi.

Olayla ilgili ceza davasının sürdüğünü anlatan Murat Pınar, kızı Mahra Melin'in 23 gün hastanede yoğun bakımda ölüm kalım savaşı verdiğini ve bu süreci unutmadıklarını söyledi.

"Önce insan diyen herkesi duruşmaya bekliyoruz"

Murat Pınar, "Bir kedi Eros'un 6 dakika işkence edildiği, acı çektiği dava gündem oldu. Türkiye bunu günlerce konuştu. 23 gün acı çeken Mahra'mın acısı bu kadar konuşulmadı. Davamızın arkasındayız. Ceza davasının olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz. Savcılarımız gereken her şeyi yapıyor. 26 Mart Salı günü Serik Adliyesi'nde saat 10.20'de Mahra Melin Pınar'ın davası var. Biz orada olacağız. Birçok sevenimiz, gönüllülerimiz, dostlarımız orada olacak. Katılmak isteyen, gelmek isteyen, 'önce insan' diyen herkesi de bekliyoruz. Davamızın bir an evvel sonuçlanması için yüce adaletimize güveniyoruz. Gerekli yargılamaları yapıp, cezaları verip davayı sonuçlandırmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)