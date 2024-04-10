İHA
Antalya'da bayramın ilk gününde feci kaza...
Manavgat ilçesinde Yusuf K.'nın kullandığı otel servis aracı, meydana gelen kazada Atalay D.'nin idaresindeki otomobille çarpışarak devrildi.
Çarpışmanın etkisiyle yolcu servis metrelerce sürüklendi.
29 kişi yaralandı
Çevredeki vatandaşların yaşanan kazayı bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri servis aracında bulunan yolculardan 29 kişinin yaralandığını tespit etti.
Hastaneye kaldırıldılar
Yaralanan vatandaşlar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
O anlar kamerada
Yaşanan korkunç kaza ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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