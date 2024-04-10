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Antalya'da korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var

Antalya'da korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var Otel servisi ve otomobilin çarpıştığı kazada, servis aracı 50 metre kadar sürüklenirken çarpışmanın etkisiyle 29 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.