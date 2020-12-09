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    Antalya'da koronadan kaybettiği babası için yüzlerce kişiye mevlit yemeği yedirdi

    Alanya'da geçen hafta koronavirüs nedeniyle babası R.K.'yi kaybeden M.K., iş yerinin önünde mevlit okutup yemek verdi.
    • DHA
    • 09.12.2020 - 18:55
    • Güncelleme : 09.12.2020 - 19:14
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    Antalya'da koronadan kaybettiği babası için yüzlerce kişiye mevlit yemeği yedirdi

    Alanya'da geçen hafta koronavirüs nedeniyle babası R.K.'yi kaybeden M.K., iş yerinin önünde mevlit okutup yemek verdi.

    Koronavirüs kısıtlamaları kapsamında evlerde doğum günü, yılbaşı kutlaması, mevlit gibi toplulukların bir araya geleceği etkinliklere müsaade edilmezken M.K.'nin babası için verdiği mevlide onlarca kişinin katıldığını gösteren fotoğraflar sosyal medyada hızla yayıldı.

    ALANYA'DAN GELEN MEVLİT FOTOĞRAFLARI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

    Fotoğraflarda maske ve mesafe kurallarına riayet edilmediği de görüldü.

    Olayın ardından Alanya Kaymakamlığı inceleme başlattı. Yapılacak çalışma kapsamında mevlide giden kişilere koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

    Antalya da koronadan kaybettiği babası için yüzlerce kişiye mevlit yemeği yedirdi #1

    Antalya da koronadan kaybettiği babası için yüzlerce kişiye mevlit yemeği yedirdi #2

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