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- Antalya'da kuma ateş eden magandalar
Antalya'da kuma ateş eden magandalar
Konyaaltı sahilinde paniğe neden olan silahlı şahıs ile iki arkadaşının o anları kameraya yansıdı.
- DHA
- 13.07.2021 - 17:42
Antalya Konyaaltı sahilinde, 3 arkadaş, ellerine aldıkları tabancayla oynamaya başladı.
Gruptakilerden biri, tabancayı kuma doğru çevirerek tetiğe bastı.
"SAHİL MAGANDALARI"
Tabancadan çıkan mermi, kuma isabet ederken çevredekiler de panik yaşadı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden kişi, "Sahilde magandalar" diyerek tepki gösterdi.
Çevredekilerin polise ihbar ettiği 3 kişi, daha sonra otomobille sahilden ayrıldı.