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    Antalya'da kuma ateş eden magandalar

    Konyaaltı sahilinde paniğe neden olan silahlı şahıs ile iki arkadaşının o anları kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 13.07.2021 - 17:42
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    Antalya'da kuma ateş eden magandalar

    Antalya Konyaaltı sahilinde, 3 arkadaş, ellerine aldıkları tabancayla oynamaya başladı.

    Gruptakilerden biri, tabancayı kuma doğru çevirerek tetiğe bastı.

    "SAHİL MAGANDALARI"

    Tabancadan çıkan mermi, kuma isabet ederken çevredekiler de panik yaşadı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden kişi, "Sahilde magandalar" diyerek tepki gösterdi.

    Çevredekilerin polise ihbar ettiği 3 kişi, daha sonra otomobille sahilden ayrıldı.

    Antalya da kuma ateş eden magandalar #1

    Antalya da kuma ateş eden magandalar #2

    Antalya da kuma ateş eden magandalar #3

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