Serik ilçesinde lise öğrencilerinin Kuran-ı Kerim'i tekmelemesi ülke gündemine oturmuştu. Bugün açıklamayan genç, 'Kur-an'ı Kerim olduğunu bilmeyerekten vurdum' ifadelerini kullandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde 3 lise öğrencisi kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e saygıyı ayaklar altına alan görüntüsü, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Lise öğrencilerinin videosu sosyal medyada yayılmasının ardından olay ülke gündemine oturmuştu.

Olayın yankıları sürerken bir tepkide Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den gelmişti. Bakan Özer öğrencilere gereken cezaların verileceğini ve örgün eğitim dışına çıkarılacaklarını söylemişti.

Örgün eğitim dışına çıkarıldılar

Bugün, Eğitim-Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, olaya karışan 3 öğrenciye örgün eğitim dışına çıkarılma cezasının verildiğini belirtti.

"Kur-an'ı Kerim olduğunu bilmeyerekten vurdum"



Kur'an-ı Kerim’e tekme atarak büyük tepki çeken lise öğrencisi kendini savundu. Eline Kur'an-ı Kerim alarak öpüp başına koyan genç, "Selamünaleyküm Müslüman kardeşlerim. Sosyal medyada yayınlanan Kur-an'ımıza hakaret olan görüntünün futbol hevesim olmasıyla arkadaşımın bana bir anda atmasından dolayı refleksi olarak yemin ederim ki istek dışı Kur-an'ı Kerim olduğunu bilmeyerekten vurdum. Yaptığımdan aşırı pişman ve üzgünüm. Herkesten özür dilerim." sözlerine yer verdi.

Antalya'da Kuran- Kerim'i tekmeleyen genç kendini savundu VİDEO







