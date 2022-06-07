- Haberler
- Gündem Haberleri
- Antalya'da liseliler Kur’an-ı Kerim'i tekmeledi
Antalya'da liseliler Kur’an-ı Kerim'i tekmeledi
Serik ilçesinde bir lisede gençler, Kur’an-ı Kerim’i tekmeledi. O anlar kayda alınırken görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.
- Haber Merkezi
- 07.06.2022 - 09:33
- Güncelleme : 07.06.2022 - 09:47
Antalya'nın Serik ilçesinden yansıyan bir görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu.
Bir lisede bulunan öğrencilerin Kur'an-ı Kerim’e yaptığı saygısızlık görenlerin tepkisini çekti.
Kur'an-ı Kerim'i tekmelediler
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bir öğrenci Kur'an-ı Kerim’i havaya atarken diğer öğrenci ona tekme atıyor.
Başka bir öğrenci ise o anı cep telefonuyla kayda alıyor.
Antalya'da liseliler Kur’an-ı Kerim'i tekmeledi
Bakanlıktan bir açıklama yapılmadı
O anlarda Kur'an-ı Kerim’in tavandan sekip yere düştüğünü gören öğrencilerin gülüştüğü duyuluyor.
Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı henüz bir açıklama yapmazken, Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan öğrencilerin kimliği bilinmiyor.