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    Antalya'da liseliler Kur’an-ı Kerim'i tekmeledi

    Antalya'da liseliler Kur’an-ı Kerim'i tekmeledi

    Serik ilçesinde bir lisede gençler, Kur’an-ı Kerim’i tekmeledi. O anlar kayda alınırken görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2022 - 09:33
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 09:47
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    Antalya'nın Serik ilçesinden yansıyan bir görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu.

    Bir lisede bulunan öğrencilerin Kur'an-ı Kerim’e yaptığı saygısızlık görenlerin tepkisini çekti.

    Kur'an-ı Kerim'i tekmelediler

    Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bir öğrenci Kur'an-ı Kerim’i havaya atarken diğer öğrenci ona tekme atıyor.

    Başka bir öğrenci ise o anı cep telefonuyla kayda alıyor.

    Antalya'da liseliler Kur’an-ı Kerim'i tekmeledi

    Bakanlıktan bir açıklama yapılmadı

    O anlarda Kur'an-ı Kerim’in tavandan sekip yere düştüğünü gören öğrencilerin gülüştüğü duyuluyor.

    Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı henüz bir açıklama yapmazken, Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan öğrencilerin kimliği bilinmiyor.

    Antalya da liseliler Kur’an-ı Kerim i tekmeledi #1

    Antalya da liseliler Kur’an-ı Kerim i tekmeledi #2

    Antalya da liseliler Kur’an-ı Kerim i tekmeledi #3

    Antalya da liseliler Kur’an-ı Kerim i tekmeledi #4

    Antalya da liseliler Kur’an-ı Kerim i tekmeledi #5


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