Serik ilçesinde bir lisede gençler, Kur’an-ı Kerim’i tekmeledi. O anlar kayda alınırken görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Antalya'nın Serik ilçesinden yansıyan bir görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bir lisede bulunan öğrencilerin Kur'an-ı Kerim’e yaptığı saygısızlık görenlerin tepkisini çekti.

Kur'an-ı Kerim'i tekmelediler

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bir öğrenci Kur'an-ı Kerim’i havaya atarken diğer öğrenci ona tekme atıyor.

Başka bir öğrenci ise o anı cep telefonuyla kayda alıyor.

Antalya'da liseliler Kur’an-ı Kerim'i tekmeledi

Bakanlıktan bir açıklama yapılmadı

O anlarda Kur'an-ı Kerim’in tavandan sekip yere düştüğünü gören öğrencilerin gülüştüğü duyuluyor.

Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı henüz bir açıklama yapmazken, Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan öğrencilerin kimliği bilinmiyor.