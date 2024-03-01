Antalya'da mart ayında da manzara değişmedi! Denize girip güneşlendiler Alanya ilçesinde güneşli havayı fırsat bilenler hava sıcaklığının 21 dereceyi göstermesiyle plajlara akın ekip denize girdi, sahilde güneşlendi.

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AA

Türkiye sert bir kış ayı geçirdi.

Kimi kentlerde karla mücadele verilirken kimi illerde ise kar olmasa da soğukluğu kendisini hissettirdi.

Ancak Antalya'ya ise neredeyse kış hiç uğramadı.

Dünyaca ünlü tatil destinasyonunda plajlar hiç boş kalmadı.

Sahil doldu taştı

Bugün ise mart ayının ilk günü.

Deniz suyu sıcaklığının 17, hava sıcaklığının 21 dereceyi bulduğu Alanya ilçesinde, vatandaşlar ve yabancı tatilciler, Damlataş ile Kleopatra plajlarını doldurdu.

Kimileri güneşlendi kimileri yüzdü

Sahilde güneşli havanın tadını çıkaran tatilciler denize girdi, bazıları da sahilde yürüyüş yapıp balık tuttu.

Alanya Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, ilçede güneşli havanın hafta sonu da süreceğini bildirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)