AA
Türkiye sert bir kış ayı geçirdi.
Kimi kentlerde karla mücadele verilirken kimi illerde ise kar olmasa da soğukluğu kendisini hissettirdi.
Ancak Antalya'ya ise neredeyse kış hiç uğramadı.
Dünyaca ünlü tatil destinasyonunda plajlar hiç boş kalmadı.
Sahil doldu taştı
Bugün ise mart ayının ilk günü.
Deniz suyu sıcaklığının 17, hava sıcaklığının 21 dereceyi bulduğu Alanya ilçesinde, vatandaşlar ve yabancı tatilciler, Damlataş ile Kleopatra plajlarını doldurdu.
Kimileri güneşlendi kimileri yüzdü
Sahilde güneşli havanın tadını çıkaran tatilciler denize girdi, bazıları da sahilde yürüyüş yapıp balık tuttu.
Alanya Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, ilçede güneşli havanın hafta sonu da süreceğini bildirdi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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