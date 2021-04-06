Antalya'da mehteranlı merasime 50 bin lira ceza

Antalya'da mehteranlı merasime 50 bin lira ceza

Kısıtlama gününde mehteran eşliğinde kız isteme merasimine katılan 16 kişiye ceza yağdı.

Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Antalya’da birkaç gün önce pandemi kuralları hiçe sayılıp kız isteme merasimi gerçekleştirilmişti.

Kepez ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi'nde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden damat ve yakınları, araçlarla konvoy yapıp bir siteye gelmişti.

MEHTERANLI MERASİM

Mehteranın ‘Ceddin Deden’ adlı mehter marşıyla site içerisinde geçiş yapan damat ve yakınlarının o anları site sakinlerince kaydedilip sosyal medyada paylaşılmıştı.

Antalya'da mehteran takımıyla kız istemeye gitti

16 KİŞİYE 50 BİN LİRA CEZA

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, o görüntülerin ardından harekete geçti. Pandemi kurallarını ihlal ederek merasime katılan 16 kişiye 50 bin 44 TL cezai işlem uyguladı.