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    Antalya'da mehteranlı merasime 50 bin lira ceza

    Kısıtlama gününde mehteran eşliğinde kız isteme merasimine katılan 16 kişiye ceza yağdı.
    • İHA
    • 06.04.2021 - 15:24
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 15:26
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    Antalya'da mehteranlı merasime 50 bin lira ceza

    Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Antalya’da birkaç gün önce pandemi kuralları hiçe sayılıp kız isteme merasimi gerçekleştirilmişti.

    Kepez ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi'nde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden damat ve yakınları, araçlarla konvoy yapıp bir siteye gelmişti.

    MEHTERANLI MERASİM

    Mehteranın ‘Ceddin Deden’ adlı mehter marşıyla site içerisinde geçiş yapan damat ve yakınlarının o anları site sakinlerince kaydedilip sosyal medyada paylaşılmıştı.

    Antalya'da mehteran takımıyla kız istemeye gitti

    16 KİŞİYE 50 BİN LİRA CEZA

    Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, o görüntülerin ardından harekete geçti. Pandemi kurallarını ihlal ederek merasime katılan 16 kişiye 50 bin 44 TL cezai işlem uyguladı.

    Antalya da mehteranlı merasime 50 bin lira ceza #1

    Antalya da mehteranlı merasime 50 bin lira ceza #2

    Antalya da mehteranlı merasime 50 bin lira ceza #3

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