Topçam Mesire Alanı'na akın eden Antalyalılar, araçlarıyla 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Vaka sayılarındaki düşüş üzerine esnetilen tedbirler ile mesire alanları yeniden kullanıma açıldı.

Hafta sonunu fırsat bilen yüzlerce vatandaş da piknik için yollara döküldü.

Hava sıcaklığının sabah saatlerinde dahi 30 dereceye ulaştığı turizm kenti Antalya'da yer alan Topçam Mesire Alanı, oldukça ilgi gördü.

PİKNİK KUYRUĞU ANA YOLA TAŞTI

Saat 07.00'de açılan mesire alanında yer bulmak isteyenler araçlarıyla günün ilk ışıklarıyla sıraya girmeye başladı. Mesire alanı girişinde başlayan 1 kilometrelik araç kuyruğu ana yola kadar uzandı. Araç kuyruğu drone ile havadan da görüntülendi. Saat 07.00'de gişelerin açılmasıyla ücretlerini ödeyenler bu kez içeride en iyi yeri bulabilmek için arayışa girdi.

Antalya'da mesire alanı girişinde piknik kuyruğu ViDEO

1 SAATTE 215 ARAÇ GELDİ

Antalya dışından da kişilerin geldiği, 300 araç kapasiteli mesire alanına 1 saat içerisinde 215 araç ile 860 kişi giriş yaptı. İçeriye girenler mesire alanında hem piknik yapıp, hem de yakınlarındaki denize girdi.

"ANTALYA KABUĞUNA SIĞAMIYOR"

Sabah erken saatlerden itibaren mesire alanına girebilmek için araç kuyruğunda bekleyen Aydın Serhat, “Trafik yoğunluğu, Antalya artık kabuğuna sığamıyor. Kent merkezinden geliyoruz, burası da 6-7 kilometre uzaklıkta. Sabah 05.00'te yola çıktık. Saat 07.30'da içeriye girebildik. Pandemi kurallarına uymamız ve dikkatli olmamız lazım. Şikayetçi değiliz, Antalya'yı seviyoruz." dedi.