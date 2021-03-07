Antalya'da metrelerce sürüklenen cips standı izleyenleri güldürdü

Antalya’da rüzgar nedeniyle bir marketin önündeki cips standı devrilmeden metrelerce sürüklendi. Market sahibini peşine düşüren stant, ardından yola devrildi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Görenleri güldüren olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandı.

Gün içerisinde zaman zaman etkili olan rüzgar, bir marketin önündeki cips standını sürüklemeye başladı.

CİPS STANDI, MARKET SAHİBİNİ PEŞİNE TAKTI

Diğer cips standının yanından ayrılan stant, rüzgarın etkisiyle yaklaşık 10 metre devrilmeden sürüklendi.

Market sahibini de peşine takan stant, ardından yola devrildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan ve sosyal medyada paylaşılan ilginç görüntü izleyenleri güldürdü.

Antalya'da metrelerce sürüklenen cips standı ViDEO

"KENDİ KENDİME GÜLÜYORUM, ÇOK ŞÜKÜR KÜÇÜK ATLATTIK"

Öte yandan Market sahibi Hamza Akyel, sabah saatlerinde yaşanan olayla ilgili olarak, “O sırada içeride müşteri vardı. Müşteriyle ilgileniyordum. Dışarıda hafif bir esinti vardı, cips standı hareket etmeye başladı. Oğluma koş deyinceye kadar stand ilerledi ve yola çıktı. Daha sonra yolun ortasına devrildi. Allah’tan o sırada yoldan geçen bir araç yoktu. İnsanlara, arabaya zarar verebilirdik, ucuz kurtulduk. Cips paketleri de patladı. Şimdi standı bağladık hareket etmesin diye” diye konuştu.

Akyel, kamera kayıtlarını izleyince kendisinin de güldüğünü belirterek, “Görüntüleri izleyince kendi kendime gülüyorum. Şaka amaçlı sosyal medyada paylaşıldı. Çok şükür küçük atlattık olayı” dedi.



