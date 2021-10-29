Evde başlayan yangında mahsur kalan kişi vatandaşlar tarafından kurtarılırken, çatıdan oturma odasına düşen alevler zor anlar yaşattı.

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi’nde, iki katlı müstakil bir evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

Dumanı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

YANGIN EVE SIÇRADI

Alevler bu sırada çatıdan evin içine dökülmeye başladı. Koltuk, perde ve halı alevlere teslim oldu. Yoğun duman altında kalan evde vatandaşlar bir kişiyi kurtardı.

PANİK ANLARI KAMERADA

İki kadının evin içinde yaşadığı panik anları ve minder taşıma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya’da müstakil evdeki yangın paniği böyle görüntülendi

"EVDE KİMSE YOK DEĞİL Mİ"

İçeri giren bir vatandaş, “Başka kimse yok değil mi evde, evde kimse yok değil mi” diye seslendi.

Bir kadının ise yoğun duman altında çatıda olduğu görüldü.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen evde maddi hasar oluştu.