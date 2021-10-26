Antalya'da navigasyona uydu, parkın merdivenlerinde asılı kaldı

Antalya’da yolu karıştıran kadın sürücü, merdivenlerde asılı kaldı. Alkollü olduğu iddia edilen kadın sürücünün merdivenlerden inme anları, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı’nda dün gece meydana gelen olayda parkın trafiğe kapalı bölümüne 34 DVM 310 plakalı otomobiliyle gelen E.T., iddiaya göre, aldığı alkolün de etkisiyle direksiyonu merdivenlere doğru kırdı.

Vatandaşların yardım çabasına aldırmayan E.T., yavaş yavaş merdivenlerin bir bölümünden indi.

Tamponundan zarar gören otomobil, merdivenin ortasında asılı kaldı.

PARKIN MERDİVENLERİNDE OLDUĞUNU ANLAYAMADI

Merdivene geldiğini anlayamayan sürücü, aracı zorlayarak ilerlemeye çalıştı.

Çevre esnafının ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekipler, E.T’yi otomobilden indirerek ekip aracına aldı.

Polis ekiplerinin yaptığı alkol testinde, sürücünün 1,33 promil alkollü olduğu belirlendi.

Navigasyona uydu, merdivenlerde asılı kaldı

NAVİGASYONUN AZİZLİĞİNE UĞRADI

E.T’nin ifadesinde Çakırlar bölgesine gitmek için navigasyonu açtığı ve yol olarak girdiği güzergahın gösterdiğini söylediği öğrenildi.

Merdivende asılı kalan otomobil, çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Öte yandan, kadın sürücünün merdivenden inme anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

"BAS GAZA ABLA, ALLAH'IN DEDİĞİ OLUR"

Vatandaşların sürücüye, “Bırakın bırakın insin karışma, çekilin. Abla el frenini indirseydin keşke. Bas gaza abla Allah’ın dediği olur. Araba askıda kaldı zaten.” dediği duyuldu.

"BİR EL ATIN KURBAN OLAYIM, TAKILDIM KALDIM"

E.T.’nin ise aracından inerek, “Oradan indim, buradan indim takıldım. Bir el atın kurban olayım takıldım, evime gideceğim.” dedi.