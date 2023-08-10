Antalya'da nem oranı yüzde 85'e çıktı: Turistler havuzda serinledi Sıcak havanın ve nemin yüksek olduğu kentte yerli ve yabancı turistleri serinletmek için havuzlara kalıp halinde buzlar bırakıldı.

AA

Yaz sezonu tüm canlılığıyla devam ediyor.

Türkiye'nin en önemli tatil destinasyonu olan Antalya'da sezon aylar öncesinden başladı.

Yerli ve yabancı turistler kente akın ederek deniz, kum ve güneşin tadını çıkarıyor.

Şimdilerde ise bu keyfe hava sıcaklığı ve nem engel oluyor.

Nem oranı yüzde 85'e ulaştı

Geçen ay sıcak hava dalgası nedeniyle sıcaklık değerlerinin 44,5 dereceye kadar yükseldiği kentte, ağustos ayına girilmesiyle nem oranı da arttı.

Sıcaklıkların ve yüzde 85'lere ulaşan nem oranlarının bunaltıcı etkisini sürdürdüğü turizm kentinde, yerli ve yabancı turist yoğunluğu devam ederken otel yönetimleri ise misafirlerini serinletmenin yollarını arıyor.

Havuzlara kalıp buzlar bırakıldı

Bunun üzerine işletmeciler çareyi, sıcaklarla baş etmenin çözümünü tatilcilerin vakit geçirdiği havuza kalıplar halinde buz atarak buldu.

Etkinlikte, sıcaktan bunalan turistler için önceden hazırlanan çeşitli büyüklüklerdeki kalıp buzlar havuza bırakıldı.

Havuzda ve çevresinde toplanan kalabalıkla birlikte renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte, tatilciler buz kalıplarıyla doyasıya eğlenirken, bir yandan da serinledi.

"Buzda serinlemek harikaydı"

Etkinliğe katılan Alman turist Nico Bohlaender, oldukça keyifli vakit geçirdiklerini belirterek, "Buz partisi çok güzeldi. Almanya'da yaşadığımız yerde hava 15 derece, burada ise hava mükemmel. Sıcak havada buzun üstüne oturmak, buzda serinlemek harikaydı." diye konuştu.

"Bu sıcak havada çok iyi geldi"

Gurbetçi Yılmaz Şanlı, Almanya'nın başkenti Berlin'den Antalya'ya tatile geldiğini anlattı.

Kentin oldukça sıcak olduğunu dile getiren Şanlı, "Hava, deniz, havuz çok sıcak. Otelimiz havuza bugün buz attı. Çok keyifliydi. Bu sıcak havada çok iyi geldi. Serinlememize yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.