Antalya'da nem oranı yükseliyor! Gökyüzünü nem bulutları kapladı Kentte nem oranının yüzde 73'e ulaşması ile gökyüzünde nem bulutları oluştu, görüş mesafesi azaldı.

DHA

Turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı 25 derece.

Havanın sıcaklığı bir yana nem de yüzde 60'a ulaştı.

Havanın daha da ısınması ile saat 10.00 sıralarında, nem oranı yüzde 73'e yükseldi.

Nem bulutları görüldü

Hissedilen sıcaklık 35'e çıkarken, nem bulutları kenti sardı. Nem bulutları nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Kentin kuzeyinde 'Mazı Dağı' olarak bilinen bölgedeki mahallelerin, şehir merkezinden görünmesi zorlaştı.

Sıcaklık 38 dereceye çıkacak

Nemin yüzde 47'e gerilediği saat 12.00 sıralarında kentte hava sıcaklığı 32, hissedilen sıcaklık ise 37 derece oldu. Hava sıcaklığının yarın da 38 dereceye çıkması bekleniyor.