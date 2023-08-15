Antalya'da nem oranı yüzde 75'e ulaştı! Sahiller doldu taştı Turizmin gözdesi olan kentte, etkili olan sıcak hava ve nem nedeniyle serinlemek isteyenler sahillerde zaman geçiriyor.

AA Sıcak hava dalgası sürüyor. Türkiye, bu yıl da yüksek sıcaklıklarla mücadele ediyor. Öyle ki, turizm bölgelerinde de hava sıcaklığı bunaltıcı seviyede seyrediyor. Durumu fırsat bilenler kendilerini serin sulara bırakırken, kimileri ise öğle saatlerinde dışarı çıkmamayı tercih ediyor. Sıcaklık 35, nem oranı 75 derece Yerli ve yabancı turistin gözdesi Antalya, sezonu yoğun geçiren şehirler arasında yer alıyor. Havanın sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı ise yüzde 75 olarak kaydedildi. Yüksek nem nedeniyle deniz üzerinde oluşan tabaka görüş mesafesini azalttı. Sahillere akın ettiler Konyaaltı ilçesinde Beydağları nem nedeniyle görülemez oldu. Sıcak ve nemden bunalanlar Konyaaltı ve Lara sahillerinden denize girerek serinlemeye çalıştı. Bazı tatilciler de parklardaki ağaçlarının altında, gölge alanlarda dinlendi.