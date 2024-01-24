Antalya'da ocak ayında yaz havası: Denize girdiler, güneşlendiler Hava sıcaklığının 19 dereceyi ulaştığı turizm kentinde bölge halkı sahillere akın etti. Güneşli havayı görenler denize girdi, bol bol güneşlendi.

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İHA

Yurt genelinde kara kış etkisini sürdürüyor.

Kimi bölgeler kar esaretinin altına girerken kimi kentler için de kar yağışı uyarısı yapılıyor.

Antalya ise hepsinden farklı.

Sıcaklık 19 derece oldu

Turizm kentinde bugün yazdan kalma günleri aratmadı. Kentte hava sıcaklığı öğle saatlerinde 19 dereceye kadar ulaşırken nem oranıysa yüzde 51, deniz suyu sıcaklığı ise 18 derece olarak kaydedildi.

Güzel havayı fırsat bilenler ise dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne akın etti. Sahilde oluşan yoğunluk ve görüntüler, yaz aylarını aratmadı.

Kimileri denize girdi kimileri güneşlendi

Bazı vatandaşlar Bey Dağları’ndaki kar manzarası eşliğinde denize girerken, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti.

Sahil bandında piknik yapan vatandaşlara da rastlanırken, varyant seyir terasında da oluşan kalabalık, bol bol fotoğraf çekildi.

“Akrabalarım kıskanıyor”

Sahilde güneşlenen vatandaşlardan Fikriye Eker, Antalya’nın çok güzel bir yer olduğunu ve buradan vazgeçemediğini söyledi.

Eker, "Antalya öyle güzel bir memleket ki gelen vazgeçemiyor. Ankara’ya tekrar dönmeye hiç düşünmedim. Dağlarda karı görüyoruz, biz burada denize giriyoruz her gün. Her gün spor yapıyorum, denizde yüzüyorum. Burası insana gerçekten huzur veriyor. Bize kış gelmiyor. Gerçekten bu şehir bir cennet. Ankara’daki akrabalarımla irtibat halindeyim, fotoğraflarımı gördü. Şaka mı bu deyip inanamıyorlar. Kıskanıyorlar ve burada olmak istiyorlar." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)