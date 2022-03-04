Antalya'da oğlunu kaybeden annenin feryadı: Beni yaktın oğlum

4 gündür kendisinden haber alınamayan 19 yaşındaki gencin cansız bedeni denizden çıkarıldı. Oğlunun kaybettiğini gören anne ise 'Ben sana doyamadım yaktın beni oğlum' diye feryat etti.

Antalya'da yaşayan 19 yaşındaki Muhammet Ali Uğur, 4 gün önce çıktığı evinde bir daha geri dönmedi.

En son annesiyle görüştüğü belirlenen Muhammet Ali'nin en son annesine telefonda 'Geliyorum' dediği aktarıldı.

Durumun polise bildirilmesi üzerine karadan ve denizden genci bulmak için arama çalışması başlatıldı.

DENİZİN ALTINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bugün öğlen saatlerinde Gençlik Mahallesi falezler bölümünde arama yapan Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı Sualtı Grup Amirliği ekipleri tarafından denizin 10 metre derinliğinde bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Cebinden Muhammet Ali Uğur adına kimlik çıkan ceset, Kaleiçi Yat Limanı’na götürüldü.

Kayıp olarak aranan gencin ailesine teşhis için haber verildi. Limana gelen aileden gencin bir yakını cenazeyi teşhis etti.

"BENİ YAKTIN OĞLUM"

Oğlunun hayatını kaybettiğini öğrenen anne, baba ve yakınları sinir krizi geçirdi.

Anne Melahat Uğur, demir kapıya sarılarak, “Beni yaktın oğlum, ben oğluma doymadım ki” diye feryat etti. Baba ise “Beni çiğneyip geçsin” diyerek cenaze aracının önüne uzanmaya çalıştı.

AİLE GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

Acılı anne ve babayı yakınları ve polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Muhammet Ali Uğur’un cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.