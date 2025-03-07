Antalya'da bir öğretmenin öğrencisini darbettiği iddiasına inceleme başlatıldı

DHA

Antalya'nın Serik ilçesinde 4'üncü sınıf öğrencisi A.Y. ile top oynadığı 3'üncü sınıf öğrencisi arkadaşı arasında itişme oldu.

Arkadaşının durumu anlattığı sınıf öğretmeni H.E.C., iddiaya göre okulun koridorunda yakaladığı A.Y.'yi yüzünden tutarak yere yatırdı, ardından ayağıyla karnına basarak darbetti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Okul çıkışı oğlunu almak için geldiğinde A.Y.'nin yüzünde ve kolunda morluklar oluştuğunu gören Yaşar Yılmaz, çocuğun sınıf arkadaşlarından durumu öğrendi.

A.Y.'yi alıp, hastaneye götüren anne, darp raporu alarak öğretmen H.E.C. hakkında hem polise hem de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şikayetçi oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"ÇOCUK ÇOK ŞIMARIKLIK YAPIYORDU"

Öğretmenin kendisine pişmanlığını dile getirdiğini söyleyen anne, şöyle konuştu:

3'üncü sınıf öğretmeni H.E.C., oğlumu koridorda herkesin içerisinde, bütün sınıfın önünde kulağından çekerek, çenesinden tutarak yere yatırmış. Bunu çocuğumu okula almaya gittiğimde sınıf arkadaşlarından duydum. Çocuğuma sordum, o da doğru olduğunu söyledi.



Öğretmenle görüşmeye okula girdim ama kendisini bulamadım. Telefon numarasını buldum. Kendisi telefonda bana çok rahat bir şekilde yaptığını ve pişman olduğunu söyledi. Neden yaptığını sorduğumda, 'Çocuk çok şımarıklık yapıyordu. Çok kavga ediyordu' diye cevap verdi.

"DARP RAPORU ALDIK"

Öğretmenden şikayetçi olduğunu belirten anne Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:



Tabii ki çocuk şımarıklık yapabilir. Ama öğretmenin yaptığı açık açık şiddet. Böyle bir şey yapılmamalıydı. Öğretmeni tanımam bile. Yüzünü 1- 2 defa gördüm, aramızda bir sorun yok. Bu durumu okul idaresi ile konuştuğumuzda kendisini çağırıp sorduklarını ve yaptığını kabul ettiğini söylediler.



Böyle bir durumu çocuğuma yaptırmam ve kabullenemem. Çocuğumu alarak hastaneye gittik. Darp raporu aldık. Polise giderek öğretmenden şikayetçi olduk. CİMER'e yazdım. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayetçi oldum. Öğretmen hakkında hukuki işlemlerin yapılmasını istiyorum.

"ÇOCUĞUMU YERE YATIRIP KARNINI ÇİĞNEMİŞ"

Oğlunun sol kolunda morarma olduğunu, öğretmenin çenesini sıkıp, birkaç da tokat vurduğunu aktaran anne Yılmaz, şu sözleri kullandı: