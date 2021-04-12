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    Antalya'da otel diskosunda koronavirüs hiçe sayıldı

    Bayi toplantısı için bir araya gelen şirket çalışanlarının, konakladıkları 5 yıldızlı otelde veda galası düzenleyip, eğlendiği anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 12.04.2021 - 19:55
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    Antalya'da otel diskosunda koronavirüs hiçe sayıldı

    Koronavirüs pandemisi nedeniyle hafta sonu kısıtlamalarını değerlendiren şirketler, Antalya'da konakladıkları otellerde tedbirleri hiçe sayıyor.

    'Çok yüksek riskli' kentler arasında olan kentte bayi toplantısı yapan bir şirketin çalışanları, veda gecesi düzenledi.

    VEDA GALASINDA KORONA UNUTULDU

    Nerede çekildiği belli olmayan görüntülerde pisti dolduranlar, maskesiz, sosyal mesafesiz bir şekilde dans etti. Şirket çalışanları o anları da görüntüleyip sosyal medyada paylaştı.

    Antalya'da otel diskosunda koronavirüs hiçe sayıldı

    Antalya da otel diskosunda koronavirüs hiçe sayıldı #1

    Antalya da otel diskosunda koronavirüs hiçe sayıldı #2

    Antalya da otel diskosunda koronavirüs hiçe sayıldı #3

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