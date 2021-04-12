Bayi toplantısı için bir araya gelen şirket çalışanlarının, konakladıkları 5 yıldızlı otelde veda galası düzenleyip, eğlendiği anlar kameraya yansıdı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle hafta sonu kısıtlamalarını değerlendiren şirketler, Antalya'da konakladıkları otellerde tedbirleri hiçe sayıyor.

'Çok yüksek riskli' kentler arasında olan kentte bayi toplantısı yapan bir şirketin çalışanları, veda gecesi düzenledi.

VEDA GALASINDA KORONA UNUTULDU

Nerede çekildiği belli olmayan görüntülerde pisti dolduranlar, maskesiz, sosyal mesafesiz bir şekilde dans etti. Şirket çalışanları o anları da görüntüleyip sosyal medyada paylaştı.

Antalya'da otel diskosunda koronavirüs hiçe sayıldı